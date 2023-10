Unruhige Zeiten Europäische Aktienfonds erleiden drittschlechtestes Monatsergebnis seit Oktober 2022

Investoren haben im September 2023 erhebliche Mittel aus europäischen Fonds abgezogen. Das zeigt eine aktuelle Untersuchung von Morningstar. Während Aktien- und Rohstofffonds weiter unter Druck stehen, erleben Rentenfonds einen unerwarteten Aufschwung. Eine Analyse der Kapitalflüsse.

Europäische Fonds verzeichneten im September Nettoabflüsse von 13,4 Milliarden Euro und damit deutlich mehr als die 6,6 Milliarden Euro im August.

Tiefrotes Minus bei Aktienfonds

Bergab ging es auch für die Aktienmärkte, das Minus betrug im September 4,1 Prozent in US-Dollar. Einzig der Energiesektor lag im Plus, alle anderen Sektoren notierten im negativen Bereich. Aktienfonds erlebten Nettoabflüsse von 5,2 Milliarden Euro. Das ist das drittschlechteste Monatsergebnis seit Oktober 2022.

Auffällig: Wie schon in den vorherigen Monaten gab es Abflüsse ausschließlich bei aktiv verwalteten Produkten, die insgesamt 11 Milliarden Euro verloren. Am stärksten betroffen von den Abflüssen waren globale Schwellenländer- und Asien-ex-Japan-Aktienfonds mit Nettoabflüssen von 1,3 beziehungsweise 1,2 Milliarden Euro. Passive Aktienfonds legten dagegen um 5,7 Milliarden Euro zu.

Die größten Verlierer des Monats September waren Allokationsstrategien mit Nettoabflüssen in Höhe von 6,5 Milliarden Euro. Seit Mai 2022 gab es für diese Fonds mit Blick auf die Zuflüsse nur drei positive Monate.

Bonds, Gold und Nachhaltigkeit im Blick

Rentenfonds verzeichneten den elften positiven Monat in Folge mit Zuflüssen von 4,3 Milliarden Euro. Staatsanleihen gelten traditionell als "sichere Häfen“, was den anhaltenden Zustrom in Rentenfonds erklären könnte.

Für Rohstofffonds war es ebenfalls ein schwieriger Monat. Im September verzeichneten sie Verluste von 1,7 Milliarden Euro. Der Löwenanteil (1,3 Milliarden Euro) ist laut Morningstar auf Abflüsse aus Edelmetallprodukten zurückzuführen. Der Großteil davon waren ETCs auf Gold.

Geldmarktfonds wiederum verzeichneten im vergangenen Monat Nettomittelzuflüsse in Höhe von 6 Milliarden Euro.

Artikel-8-Fonds verzeichneten im September Nettoabflüsse in Höhe von 9,4 Milliarden Euro und damit das drittschlechteste Ergebnis in den vergangenen elf Monaten. Besser lief es für Fonds, die unter Artikel 9 der europäischen SFDR fallen: Im September flossen netto 529 Millionen Euro in die sogenannten "dunkelgrünen" Strategien.