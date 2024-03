Das Analysehaus Morningstar hat auch in diesem Jahr vier Fonds und zwei Asset Manager mit seinen Awards for Investing Excellence in Deutschland ausgezeichnet. Wir stellen die Gewinner vor.

Mit den Awards for Investing Excellence zeichnet Morningstar jedes Jahr einzelne Fonds sowie Fondshäuser aus, die in der Vergangenheit eine gute Performance erzielt haben und nach Einschätzung von Morningstar auch in Zukunft gute risikoadjustierte Renditen generieren können, also am anlegerfreundlichsten sind. Nun stehen die Sieger für 2024 fest.

Seit 2022 werden die Nominierten und Gewinner dabei nicht mehr nur auf Grundlage ihrer historischen risikoadjustierten Renditen der letzten fünf Jahre ermittelt. Für die Bewertung hinzugezogen wird seitdem auch das zukunftsgerichtete Medalist Rating des Analysehauses. Weitere Informationen zur Methode der Awards gibt es hier.

Vergeben werden drei verschiedene Arten von Auszeichnungen:

Category Awards in vier Kategorien (Mischfonds, Anleihenfonds, Aktienfonds Europa sowie Global)

Asset Manager Award

Asset Manager – Sustainable Investing Award

Auf den nachfolgenden Seiten stellen wir die Gewinner im Einzelnen vor.