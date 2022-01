Morningstar-Bericht Rekordjahr für europäische Fondsbranche

Für die europäische Fondsbranche war 2021 gemessen an den Nettomittelzuflüssen das bisher beste Jahr. Das geht aus Daten des Analysehauses Morningstar hervor. Der Bericht bezieht sich auf aktiv gemanagte offene Fonds und passive ETFs, die in Europa aufgelegt wurden. In den Zahlen berücksichtigt sind zudem nur langfristige Fonds, Geldmarktfonds blieben außen vor.

Hier die wichtigsten Ergebnisse von Morningstar:

Das von den Fonds verwaltete Vermögen erreichte Ende 2021 insgesamt 12,37 Billionen Euro und damit ein Allzeithoch.

Die Nettomittelzuflüsse beliefen sich 2021 auf insgesamt 815 Milliarden Euro – 90 Prozent mehr als 2020 und ein historischer Rekord. Mit Zuflüssen von 376 Milliarden Euro verzeichneten auch Aktienfonds ihr bisher bestes Jahr.

Auf Ebene der Morningstar-Fondskategorien waren im Gesamtjahr Global Large Cap Blend Equity, Global Large Cap Growth Equity und Sector Equity Ecology die beliebtesten Kategorien.