Im Jahr 2019 war eine japanische Staatsanleihe ein angekündigtes Verlustgeschäft. Die Datenreihe von Morningstar weist für dieses Jahr eine Rendite langlaufender japanischer Papiere von minus 0,025 Prozent aus. In ETFs auf japanische Anleihen flossen damals weltweit 112 Millionen US-Dollar, Kleingeld gemessen an den heutigen Summen. Inzwischen rentieren zehnjährige japanische Staatsanleihen bei knapp 2,9 Prozent. Und in den ersten sieben Monaten 2026 sammelten die ETFs der Kategorie 1,52 Milliarden Dollar ein – rund 32 Prozent mehr als in den fünf Jahren von 2021 bis 2025 zusammen.

Die Zahlen stammen aus einer Morningstar-Auswertung mit Stand 31. Juli 2026. Sie erfasst ETFs weltweit, schließt Dach- und Feederfonds aus und berücksichtigt auch inzwischen geschlossene Produkte. Da sich die Zusammensetzung der Kategorie über die Jahre verändert, handelt es sich nicht in jedem Jahr um dieselben ETFs.

Mit exakt 1,515 Milliarden Dollar liegen die Nettozuflüsse seit Jahresbeginn beim 2,73-Fachen des gesamten Vorjahres, als 555 Millionen Dollar eingesammelt wurden. Gegenüber dem bisherigen Rekordjahr 2020 mit 865 Millionen Dollar entspricht das einem Faktor von 1,75.

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Rekord in einem kleinen Markt

Der Rekord fällt in ein schmales Segment. Das gesamte in der Kategorie erfasste ETF-Vermögen belief sich Ende Juli auf 3,35 Milliarden Dollar, nach 1,93 Milliarden Dollar Ende 2025. Die Zuflüsse seit Jahresbeginn entsprechen damit rechnerisch 45,2 Prozent des aktuellen Vermögensstands. Markt- und Währungseffekte sind in diesem Vergleich nicht herausgerechnet.



Zum Vergleich: In europäische offene Fonds und ETFs flossen laut Morningstar im zweiten Quartal 188 Milliarden Euro. Geldmarktfonds sind in dieser Zahl nicht enthalten.

Shannon Kirwin, Senior Principal für Fixed-Income-Strategien bei Morningstar, führt das wachsende Interesse an japanischen Anleihen auf zwei Entwicklungen zurück. Der kräftige Anstieg der Renditen von Niveaus unter null auf fast drei Prozent sei mit einer größeren Nachfrage europäischer Investoren nach Anleihen zusammengefallen. Zugleich wachse das Interesse daran, Rentenportfolios breiter aufzustellen und sich weniger stark auf Ertragsquellen in US-Dollar zu stützen.

Die Verschiebung zeigt sich auch in den europäischen Fondsdaten. Rentenfonds erhielten im zweiten Quartal 2026 netto 84,1 Milliarden Euro, nach 75,7 Milliarden Euro im ersten Quartal. In Aktienfonds flossen im zweiten Quartal 72,4 Milliarden Euro, nachdem sie im ersten Quartal mit 98,6 Milliarden Euro noch vorn gelegen hatten.

Morningstar verweist in diesem Zusammenhang auf die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten, die im zweiten Quartal auf die Risikobereitschaft der Anleger drückten. Kirwin sieht darin einen Grund für die stärkere Nachfrage nach defensiveren Anlagen. Aus ihrer Sicht bieten japanische Anleihen eine Kombination aus dem Risiko eines Industrielandes, inzwischen substanziellen Renditen und einer zusätzlichen Diversifikation gegenüber US-Dollar-Anlagen.

Was die Renditen treibt

Die Bank of Japan erhöhte ihren Leitzins im Juni auf 1,0 Prozent, den höchsten Stand seit 31 Jahren. Ende Juli ließ sie ihn mit acht zu einer Stimme unverändert. Das Ratsmitglied Hajime Takata plädierte für eine Anhebung auf 1,25 Prozent.

Die Mehrheit der von Reuters befragten Analysten rechnete Mitte August mit einem Zinsschritt auf 1,25 Prozent bis zum Jahresende. Am Markt galt bereits die nächste Sitzung am 17. und 18. September als wahrscheinlicher Termin: Mitte August wurde die Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung im September mit annähernd 80 Prozent eingepreist.

Am Anleihemarkt ging die Bewegung schneller. Die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen erreichte am 18. August in der Spitze 2,945 Prozent, den höchsten Stand seit September 1996. Einen Tag später fiel sie zeitweise auf rund 2,89 Prozent zurück. Die Rendite 30-jähriger Papiere lag am 18. August bei 4,115 Prozent.

Hinter dem Anstieg stehen mehrere Faktoren: höhere Inflationserwartungen, Spekulationen über weitere Zinsschritte der Bank of Japan, fiskalische Sorgen und ein verändertes Verhältnis von Angebot und Nachfrage. Gerade am langen Ende spielt neben den Erwartungen an die Geldpolitik eine wachsende Rolle, wie viele Anleihen der Staat begibt und welcher Teil davon außerhalb der Notenbankbilanz aufgenommen werden muss.

Die Bank of Japan reduziert ihre Käufe schrittweise. Im zweiten Quartal 2026 erwarb sie monatlich Anleihen im Umfang von rund 2,7 Billionen Yen. Bis zum ersten Quartal 2027 soll das Volumen auf etwa 2,1 Billionen Yen sinken, ab April 2027 auf rund zwei Billionen Yen. Für Ende März 2027 projektiert die Notenbank einen Bestand an Staatsanleihen von etwa 480 Billionen Yen. Das wären rund 17 Prozent weniger als Ende Juni 2024.

Die Notenbank verkauft diese Differenz nicht als geschlossenes Paket am Markt. Der Bestandsabbau entsteht vor allem dadurch, dass fällige Anleihen nicht mehr vollständig durch neue Käufe ersetzt werden. Dadurch müssen andere Investoren einen wachsenden Anteil der laufenden Emissionen und Refinanzierungen aufnehmen.

Dazu kommt die Fiskalpolitik. Das Kabinett von Premierministerin Sanae Takaichi beschloss im November 2025 ein Konjunkturpaket über 21,3 Billionen Yen. Der dazugehörige Nachtragshaushalt umfasste 18,3 Billionen Yen. Davon wurden 11,7 Billionen Yen durch die Ausgabe neuer Staatsanleihen finanziert.

Der Debt Management Report 2026 des japanischen Finanzministeriums weist für 2025 eine geschätzte Bruttoschuldenquote des Gesamtstaats von 230 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus. Damit besitzt Japan weiterhin die höchste Bruttoschuldenquote unter den großen Industrieländern. Steigende Renditen wirken sich allerdings nur nach und nach auf den Staatshaushalt aus, weil ein großer Teil der bestehenden Schulden noch zu niedrigeren Zinsen finanziert wurde.

Die Rechnung in Euro

Für Anleger aus dem Euroraum ging die Renditejagd bislang mit deutlichen Verlusten einher. Steigende Marktrenditen bedeuten bei bestehenden Anleihen fallende Kurse. Bei Produkten ohne Währungsabsicherung kam die Schwäche des Yen hinzu.

Die japanische Währung fiel im Juli bis auf 163,99 Yen je US-Dollar und damit auf den schwächsten Stand seit 1986. Eine koordinierte Intervention Japans und der USA am 30. und 31. Juli stärkte den Yen zunächst bis auf etwa 155,20 je Dollar. Einen Teil dieser Gewinne gab die Währung anschließend wieder ab.

Das schlägt auf die Produktebene durch. Der Xtrackers II Japan Government Bond Ucits ETF 1C (ISIN: LU0952581584) verlor seit Jahresbeginn 6 Prozent, auf Jahressicht 14,1 Prozent und über fünf Jahre 47,1 Prozent. Alle Angaben beziehen sich auf Euro und wurden am 25. August 2026 abgerufen. Im Kalenderjahr 2025 hatte der ETF 19,0 Prozent verloren.

Das Produkt läuft seit November 2013, kostet 0,15 Prozent im Jahr und sichert das Währungsrisiko gegenüber dem Euro nicht ab. Das Fondsvolumen liegt bei rund 560 Millionen Euro aus.

Die gesicherte Variante zeigt, wie viel davon auf den Yen entfiel. Der iShares Japan Government Bond Ucits ETF EUR Hedged (ISIN: IE000TY854T9) verlor seit Jahresbeginn 3,1 Prozent und auf Jahressicht 4,1 Prozent. Im Kalenderjahr 2025 betrug das Minus ebenfalls 4,1 Prozent.

Zwischen den beiden Produkten liegen auf Zwölfmonatssicht damit rund zehn Prozentpunkte. Der Vergleich liefert einen Anhaltspunkt für den Einfluss der Yen-Schwäche, ist aber keine exakte Zerlegung des Währungseffekts: Die ETFs folgen unterschiedlichen Indizes und können sich auch bei Laufzeitenstruktur, Zusammensetzung und Kosten unterscheiden.

Weil kurzfristige Euro-Zinsen derzeit über den Yen-Zinsen liegen, kann die Absicherung einen positiven Zinseffekt erzeugen. Kostenlos ist sie dennoch nicht. Die tatsächliche Wirkung hängt neben der Zinsdifferenz von den Preisen der eingesetzten Devisentermingeschäfte, Spreads und Transaktionskosten ab. Die Differenz zwischen dem EZB-Einlagesatz von 2,25 Prozent und dem japanischen Leitzins von 1,0 Prozent beträgt derzeit 1,25 Prozentpunkte.

Das iShares-Produkt kam im Juni 2024 auf den Markt und verwaltet rund 280 Millionen Euro. Die jährliche Gebühr beträgt 0,09 Prozent. Eine ebenfalls gegen den Euro abgesicherte Anteilklasse des Xtrackers-Fonds (ISIN: LU3003218446) wurde im März 2025 aufgelegt, kostet 0,20 Prozent im Jahr und kommt auf ein Volumen von rund fünf Millionen Euro.

Eine breitere Käuferbasis

Der ETF-Rekord zeigt, dass das Interesse internationaler Investoren an japanischen Anleihen deutlich gestiegen ist. Aus den Morningstar-Zahlen lässt sich allerdings nicht ablesen, wer die Anteile gekauft hat oder an welchem Abschnitt der Zinskurve das Geld investiert wurde.

Auch am direkten Anleihemarkt ist das Bild nicht einheitlich. Ausländische Investoren haben für die Nachfrage nach japanischen Staatsanleihen an Bedeutung gewonnen, während traditionelle heimische Käufer wie Lebensversicherer und Pensionskassen zeitweise zurückhaltender agierten. Das inzwischen deutlich höhere Renditeniveau beginnt jedoch auch wieder japanische Anleger anzuziehen. Eine dauerhafte Verlagerung der Eigentümerstruktur lässt sich aus den bisherigen Daten noch nicht ableiten.

Die Konjunktur liefert der Notenbank zugleich keinen einfachen Ausweg. Japans Wirtschaft wuchs im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,3 Prozent. Auf das Jahr hochgerechnet entsprach das 1,1 Prozent. Von Reuters befragte Ökonomen hatten im Median mit einer annualisierten Rate von 2,0 Prozent gerechnet.

Die Bank of Japan erwartet in ihrem Ausblick für das im März 2027 endende Fiskaljahr, dass die Verbraucherpreise ohne frische Lebensmittel im Mittel um 2,5 Prozent steigen. Dabei handelt es sich um den Median der Prognosen ihrer Ratsmitglieder. Die Notenbank sieht zugleich das Risiko, dass der zugrunde liegende Preisauftrieb stärker ausfallen könnte.

Wer jetzt japanische Staatsanleihen kauft, erhält damit wieder eine substanzielle laufende Rendite. Dafür übernimmt er das Risiko weiterer Kursverluste, falls die Marktzinsen weiter steigen. Bei einem nicht abgesicherten ETF kommt für Euro-Anleger das Wechselkursrisiko hinzu.



Die nächste wichtige Wegmarke ist die Zinssitzung der Bank of Japan am 17. und 18. September.