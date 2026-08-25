Japan-Anleihen: Rekordzuflüsse in einen Markt, der Anleger Geld kostet
Im Jahr 2019 war eine japanische Staatsanleihe ein angekündigtes Verlustgeschäft. Die Datenreihe von Morningstar weist für dieses Jahr eine Rendite langlaufender japanischer Papiere von minus 0,025 Prozent aus. In ETFs auf japanische Anleihen flossen damals weltweit 112 Millionen US-Dollar, Kleingeld gemessen an den heutigen Summen. Inzwischen rentieren zehnjährige japanische Staatsanleihen bei knapp 2,9 Prozent. Und in den ersten sieben Monaten 2026 sammelten die ETFs der Kategorie 1,52 Milliarden Dollar ein – rund 32 Prozent mehr als in den fünf Jahren von 2021 bis 2025 zusammen.