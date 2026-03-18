Seit 2023 vergibt das Analysehaus Morningstar die sogenannten Medalist-Ratings. Dadurch wurden die zuvor getrennten Analyst- und Quantitative-Ratings zusammengefasst, die es bereits seit 2011 beziehungsweise 2017 gab. Im September 2025 gab es im Verfahren eine Anpassung.

Nun folgte eine weitere Änderung. Der Hintergrund: Anleger und Berater sollen so besser nachvollziehen können, warum ein Fonds ein bestimmtes Rating erhält und welche Datenpunkte für die Analyse verwendet werden, erläutert Natalia Wolfstetter, Fonds-Analystin bei Morningstar. Das Verfahren soll transparenter werden. „Die Datenpunkte flossen vorher ähnlich ein, waren aber schwerer nachzuvollziehen.“

Was ändert sich?

Das Gesamt-Rating wird daher zukünftig anders hergeleitet. Außerdem wird statt eines Vergleichs mit einem Kategorie-Index nun der Kategorie-Durchschnitt als Maßstab herangezogen. Denn teilweise habe es keine passenden Produkte gegeben, die als Vergleich gedient hätten und in die alternativ hätte investiert werden können. Die neue Vorgehensweise spiegele die typische Anlegererfahrung besser wider, so Wolfstetter.

Zudem gibt es ein neues algorithmisches Modell für die automatisierten Pillar-Ratings. Die Gebühren fließen weiterhin in die Bewertung ein, allerdings über ein neues Modell.

Wie funktionieren die algorithmischen Pillar-Ratings?

Da es hunderttausende Anteilsklassen gibt, können nicht alle von den Morningstar-Analysten abgedeckt werden. Bei diesen kommen Bewertungen durch Algorithmen zum Einsatz.

People berücksichtigt unter anderem die Erfahrung des Fondsmanagers, also wie oft dieser Manager über viele Jahre hinweg seine Kategorie geschlagen hat. Das ist die sogenannte Fund Manager Successful Experience. Dazu kommen Manager Information Ratios über ein, drei und fünf Jahre, also wie effizient die Outperformance war. Die Basis dafür ist der gesamte Track Record des Fondsmanagers inklusive nicht mehr gemanagter oder liquidierter Fonds. Zusätzlich gibt es Korrekturfaktoren wie die Manager Retention (Länge der Zugehörigkeit zur Fondsgesellschaft) und Tenure (wie lange saßen sie auf den Fonds) auf Ebene der Fondsgesellschaft sowie Manager Ownership bei US-domizilierten Fonds.

Im Bereich Process wird geprüft, wie gut die Strategie über ein, drei und fünf Jahre risikobereinigt gegen den Kategorieindex abgeschnitten hat (brutto). Zusätzlich werden die Erfolgsquoten der Fondsgesellschaft mit einbezogen. Korrekturfaktoren sind hier der Stil- und Sizedrift oder R-Quadrat-Kennzahlen zur/über die Aussagekraft vergangener Performance.

Im Pillar Parent wird das Fondshaus insgesamt bewertet, zum Beispiel das Gebührenniveau, die Erfolgsquoten über drei, fünf und zehn Jahre, die Managerbindung sowie die Obsoleszenzrate.

Wie werden die Gebühren berücksichtigt?

„Die Gebühren haben eine hohe Prognosekraft“, betont Wolfstetter. Der neue Medalist Rating Price Score (MPS) messe die Gebührenpositionen eines Fonds innerhalb seiner Kategorie auf einer kontinuierlichen Skala von -2,5 (teuerste Produkte) bis +2,5 (günstigste Produkte).

Innerhalb des Medalist-Ratings haben die Gebühren ein recht großes Gewicht: So machen sie bei aktiven Fonds 30 Prozent und bei passiven Fonds sogar 40 Prozent der Bewertung aus. Daher sei der Score sehr granular und verlaufe in dezimalen Schritten, das heißt auch kleine Gebührenunterschiede werden abgebildet, was besonders bei ETF-Vergleichen relevant sei, so Wolfstetter. Außerdem würden so abrupte Sprünge zwischen Bewertungsstufen vermieden, wie sie bei einer Einteilung in feste Gebühren-Buckets entstehen würden.

Bisher wurden die Gebühren berücksichtig, indem ein erwartetes Netto-Alpha berechnet wurde – also die Überrendite nach Abzug der laufenden Kosten. Dafür wurde das potenzielle Alpha vor Kosten für jede Kategorie geschätzt, basierend auf dem, was aktive Fonds historisch erwirtschaftet haben. Im Anschluss wurde bewertet, inwieweit der Fonds dieses Alpha durch sein Management und seinen Prozess abschöpfen kann. Dafür wurden zuvor die drei Säulen People, Process sowie Parent genutzt.

Gleich geblieben ist, dass Ausgabeaufschläge nach wie vor nicht mit in das Rating einbezogen werden.

Was ändert sich nicht?

„Das Medalist-Rating bleibt weiter zukunftsgerichtet“, betont Wolfstetter. Maßgeblich ist nach wie vor die Fragestellung: „Hat dieser Fonds gute Voraussetzungen, seine Morningstar-Kategorie künftig nach Kosten zu schlagen?“ Ebenfalls erhalten bleiben:

die bisherige Architektur des Ratings auf Basis der drei Pillars People, Process und Parent

das Rating pro Anteilsklasse

die Gesamt-Ratingskala Gold , Silver, Bronze, Neutral oder Negative

, Silver, Bronze, Neutral oder Negative die Pillar-Ratingskala High, Above Average, Average, Below Average und Low

beim qualitativen Rating die Bewertung von People, Process und Parent durch die Analysten

regelmäßige Aktualisierungen; bei den analystengestützen Ratings mindestens alle 14 Monate, bei den algorithmischen Ratings monatlich

So werden die Medaillen final berechnet

Bei aktiven Fonds wird People nach wie vor zu 45 Prozent berücksichtigt, Process ebenfalls zu 45 sowie Parent zu 10 Prozent. Dieses Pillar-Rating wird dann innerhalb des Gesamtratings mit 70 Prozent berücksichtigt. Dazu kommen dann mit 30 Prozent die Gebühren.

Bei passiven Produkten ist die Gewichtung etwas anders: People 10 Prozent, Process 80 Prozent und Parent 10 Prozent. Ins Gesamtrating fließen diese Bewertungen mit 60 Prozent ein und die Gebühren mit 40 Prozent.

Daraus ergibt sich dann das Medalist-Rating in Gold, Silver, Bronze, Neutral oder Negative. Für jede Bewertung gibt es Schwellenwerte. Diese sind laut Wolfstetter auf Niveaus festgelegt, die die Prognosekraft des Ratings sicherstellen sollen und außerdem eine ausreichende Anzahl positive bewerteter Fonds für die Portfoliokonstruktion über verschiedene Anlegertypen, Anlageklassen und Märkte hinweg bereitsteht.

Ratingschwellen

Bildquelle: Morningstar

Welche Auswirkungen haben die Änderungen?

Die Verteilung der Medaillen hat sich dadurch etwas zum Positiven verändert: So erhalten nun 7,0 Prozent der bewerteten Fonds die Auszeichnung Gold (zuvor 2,8 Prozent), 10,0 Prozent Silver (zuvor 6,7 Prozent), 12,2 Prozent Bronze (zuvor 13,3 Prozent), 49,0 Prozent Neutral (zuvor 53,7 Prozent) und 21,7 Prozent Negativ (zuvor 23,5 Prozent).

Gültig sind die Änderungen ab April 2026.