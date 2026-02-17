Fonds im Wettkampfmodus: Statt Muskelkraft zählen Kennzahlen, statt Trainern urteilen Analysten, statt Sportlern schwitzen Fondsmanager. Doch anders als im Sport entscheidet hier nicht die Sekundenzeit, sondern die Aussicht auf langfristigen Erfolg. Am Ende winken auch hier Medaillen in Gold, Silber und Bronze – zumindest beim sogenannten Medalist-Rating von Morningstar.

Seit 2023 vergibt das Analysehaus diese Auszeichnung. Sie führt die zuvor getrennten Analyst- und Quantitative-Ratings zusammen, die es bereits seit 2011 beziehungsweise 2017 gab.

Im September vergangenen Jahres kündigte Morningstar an, das Medalist-Rating anzupassen. Die Umstellung ist nun abgeschlossen, da jeder Fonds mindestens einmal jährlich neu bewertet wird. Doch was genau wurde geändert? Warum war die Anpassung nötig? Und wo liegen die Unterschiede zum Sterne-Rating, das Morningstar ebenfalls anbietet?

Was die Medaillen aussagen

Auch nach der Reform werden weiterhin die bewährten „Medaillen“ in Gold, Silber und Bronze vergeben, außerdem die Bewertungen „Neutral“ und „Negativ“. Wie schon das Sterne-Rating bewertet das Medalist-Rating die Performance von Fonds im Vergleich zu einer relevanten Benchmark oder Vergleichsgruppe, der Morningstar-Kategorie.

Das Rating wird in fast allen Vergleichskategorien vergeben, die das Analysehaus für sich aufgestellt hat. Ausnahmen gibt es, wenn die Kategorie sehr heterogen ist – da die Produkte dann schwer miteinander zu vergleichen sind – oder für alternative Investments sowie Geldmarktfonds.

Der entscheidende Unterschied zum Sterne-Rating: Das Medalist-Rating blickt nach vorn. Morningstar möchte damit analysieren, ob ein Fonds die Chance hat, den Index zu schlagen – also eine Outperformance im Vergleich zu den genannten Benchmarks zu erzielen. Je höher die Bewertung, desto größer die Erwartung, dass ein Fonds dieses Alpha erreichen kann.

„Beim Medalist-Rating schauen wir, ob die Ergebnisse in Zukunft wiederholbar sind. Gab es vielleicht Sonderfaktoren, die für vergangene gute Performance verantwortlich waren, die man aber nicht einfach fortschreiben kann? Solche Dinge berücksichtigen wir“, erläutert Natalia Wolfstetter, Fonds-Analystin bei Morningstar.

Die Verteilung der Medaillen

Bewertet wird pro Kategorie und bezogen auf die Peergroup. Die Verteilung erfolgt auch hier – wie beim Sterne-Rating – nach einer festen Formel: Die Kosten spielen dabei eine entscheidende Rolle.

Rating auch für Private Markets? Alternative Investments werden bei den Ratings von Morningstar bisher nicht berücksichtigt. Allerdings könnte sich das in der Zukunft im Bereich der Private Markets ändern. Man denke bei Morningstar darüber nach, hier ebenfalls Ratings einzuführen, aber es sei noch keine Entscheidung gefallen, sagt Wolfstetter auf Nachfrage. „Es gibt einige Hürden. Der Analyseprozess ist anders, wir haben weniger Daten, die Bewertung läuft anders ab.“ Das bisherige Verfahren könne nicht einfach übertragen werden. Hinzu komme die Frage, ob überhaupt genügend Nachfrage noch einem solchen Rating vorhanden sei. „Die Assets in dem Bereich sind noch begrenzt. Wir zweifeln, ob sich das in dieser semiliquiden Form wirklich etablieren wird – vor allem für Privatanleger.“ Allerdings: In den USA hätten sie bereits einige solcher Fonds bewertet. Aber für Europa stehe die Entscheidung noch aus.

Bewertet wird nämlich das erwartete Netto-Alpha – also die Überrendite nach Abzug der laufenden Kosten. Morningstar prüft also, ob für einen Fonds überhaupt ein positives Netto-Alpha erwartet wird. „Nur solche Fonds können überhaupt ein positives Rating erhalten“, betont Wolfstetter. „In dieser Gruppe bekommen die besten 15 Prozent Gold, die folgenden 35 Prozent Silber und die weiteren 50 Prozent Bronze.“ Von den Fonds in der anderen Gruppe, die also ein erwartetes Alpha von Null oder sogar Negativ haben, erhalten 70 Prozent ein neutrales und 30 Prozent ein negatives Rating.

Zur Berechnung des Netto-Alphas erläutert sie: „Wir schätzen das potenzielle Alpha vor Kosten für jede Kategorie – basierend auf dem, was aktive Fonds historisch erwirtschaftet haben. Dann bewerten wir, inwieweit der Fonds dieses Alpha durch sein Management und seinen Prozess abschöpfen kann.“

Bewertet werden in diesem Schritt die drei Säulen People (Fondsmanagement), Process (Anlageprozess) sowie Parent (Fondsgesellschaft). Daraus ergibt sich das erwartete Alpha vor Kosten. „Davon ziehen wir die laufenden Kosten ab. Das Ergebnis ist das erwartete Netto-Alpha – und das ist bei manchen Fonds negativ, weil die Gebühren zu hoch sind oder wir den Prozess oder das Fondsmanagement als nicht gut einschätzen.“

Die Gebühren wurden auch schon vor der Umstellung berücksichtigt – allerdings vor 2019 nur auf Fonds- und nicht auf Anteilsklassenebene. Daher kann das Rating seitdem bei den verschiedenen Anteilsklassen voneinander abweichen. Ein deutliches Zeichen für etwaige Gebührenunterschiede.

Die Ausgabeaufschläge hingegen werden nicht berücksichtigt, da diese je nach Vertriebskanal sehr unterschiedlich ausfallen.

Unterschied qualitatives und quantitatives Rating

Innerhalb des Medalist-Ratings gibt es auch noch zwei verschiedene Vorgehensweisen: eine Bewertung durch ein Analystenteam oder durch einen Algorithmus – also ein qualitatives und ein quantitatives Rating. Insgesamt werden die Ratings weltweit für fast 47.000 Fonds beziehungsweise 183.000 Fondsanteilsklassen vergeben. Davon werden circa 5.700 Fonds von Analysten bewertet. „Das durch Analysten erstellte Rating ist deutlich aufwendiger, deshalb können wir nicht so viele Fonds qualitativ bewerten“, erklärt Wolfstetter. Außerdem werden für eine Bewertung ein Track-Record oder zumindest nachvollziehbare Erfahrungen des Managers auf anderen Produkten benötigt.

Beim quantitativen Rating wird hingegen alles bewertet, wofür Daten vorliegen, wenn der Fonds aus einer Kategorie stammt, die bewertet wird. „Das quantitative Rating kann auch Track-Records auf anderen Fonds abgreifen, indem geschaut wird, welche Erfahrungen das Fondsmanagement vorher in anderen Produkten hatte.“ Falls sie nicht vorliegen haben, weder einen Track-Record noch sonstige Daten, fällt die Bewertung neutral aus.

Und wie wird entschieden, wer nach welchem System geratet wird? „Unser Job ist es, für unsere Kunden – in der Regel institutionelle Investoren – Empfehlungen zu generieren. Wir suchen uns also Fonds aus, von denen wir meinen, dass sie zu einer Empfehlung taugen. Ein kleinerer Teil sind Empfehlungslisten Dritter, etwa von Plattformen, wo wir eine unabhängige Meinung abgeben.“ Auf keinen Fall wird jedoch im Auftrag von Fondsgesellschaften ein Rating erstellt, betont Wolfstetter. „Das würde einen Interessenkonflikt darstellen.“ Allerdings können Fondsanbieter das Rating – wie auch schon die Sterne – für Marketingzwecke nutzen.

Was wurde verändert?

Bei der Änderung wurde nun angepasst, wie der Mehrwert eines Fonds vor Gebühren, also das sogenannte Alphapotenzial, eingeschätzt wird. Die Hürde für ein positives Rating wurde nach oben gesetzt, künftig wird also von einem geringeren Alphapotenzial ausgegangen. Inwieweit Fonds dieses Potenzial realisieren können, hängt von ihren fundamentalen Qualitäten ab, die in den drei Säulen People, Process sowie Parent abgebildet werden.

Der Grund: „Die Analysen haben gezeigt, dass unser Rating im Vergleich zur Kategorie, also zu den Wettbewerbern, gut funktioniert hat. Weniger gut aber im Vergleich zum Kategorieindex – der zwar nicht immer die formale Benchmark ist, aber in der Regel sehr nah dran liegt“, erklärt Wolfstetter. „Deshalb müssen Analysten jetzt sehr viel mehr Überzeugung in einen Fonds haben – entweder beim Fondsmanagement oder beim Prozess, idealerweise bei beidem -, um ein positives Rating zu vergeben.“

Was hat sich für die Fonds verändert?

Klingt unspektakulär, hat aber deutliche Auswirkungen. Denn daraus haben sich für viele Fonds bedeutende Veränderungen ergeben. Und zwar eher nach unten. „Die meisten Rating-Änderungen, die sich dadurch ergaben, waren Herabstufungen“, so Wolfstetter. Vor der Umstellung wurde bereits simuliert, was sich voraussichtlich verändert. Dabei kam heraus, dass weltweit etwa 20 Prozent der Anteilsklassen betroffen sein würden. Eine erneute Gesamtauswertung, ob es genau bei diesen Zahlen geblieben ist, gab es nach der Umstellung nicht, wie Wolfstetter sagt. Die Größenordnung sei aber ähnlich geblieben.

Was sagt die Branche dazu?

Ein Rating mit dem Blick in den Rückspiegel – ein anderes mit dem Blick durch die Windschutzscheibe. Während das Sterne-Rating einen schnellen Überblick darüber liefern soll, wie sich Fonds in der Vergangenheit innerhalb einer Vergleichsgruppe geschlagen haben, soll das Medalist-Rating eine Einschätzung über ihre Zukunftschancen liefern. Damit wird auch der Kritik begegnet, die Branchenvertreter am Sterne-Rating äußern: Dass es grundsätzlich ein interessantes Rating sei – aber man eben auch dessen Grenzen kennen müsse. Die besonders darin liegen, dass es durch den Blick auf die vergangene Performance keine Prognosekraft hat.

Es sei eine viel interessantere Informationsquelle und auch aussagekräftiger als das rückwärtsgerichtete Sterne-Rating, meint beispielsweise Maximilian Kreitlmeier, Teamleiter Portfoliomanagement und Analyse Investment bei Fonds Finanz.

Auch Ferdinand Haas, Geschäftsführer von Portfolio Generator, setzt auf das neue System: „In den Quartalsberichten und Factsheets für die Kunden unserer Vermögensverwaltung setzen wir auf das neue Medalist-Rating und nicht auf die Sterne“, sagt er. „Ich glaube, dass die Sterne zunehmend in den Hintergrund rücken werden“, ist er überzeugt. Aktuell befinde man sich einer Übergangsphase: Das bekannteste Produkt sei nach wie vor das Sterne-Rating – gleichzeitig wolle Morningstar offenbar mit dem neuen Ansatz in die Zukunft gehen. „Das man diesen Weg beschreitet, ist konsequent und richtig.“

„Aus meiner Erfahrung lässt sich sagen: Ein einziger Faktor erklärt bis zu 80 Prozent der Unterschiede in der künftigen Performance – und das sind die Kosten. Sie sind der mit Abstand bedeutendste Indikator für die langfristige Performance“, betont Haas.

Dem stimmt auch Georg Kornmayer, Geschäftsführer von Fondsnet, zu: „Das haben im Übrigen auch Gesetzgeber und Aufsichtsbehörden erkannt. Bei der in den Startlöchern stehenden EU-Kleinanlegerstrategie liegt der regulatorische Fokus auf den Kosten oder noch genauer auf dem Kosten-Nutzen-Verhältnis von Finanzprodukten für Anleger.“

Während das Sterne-Rating also den Blick auf die Anzeigetafel richtet, schaut das Medalist-Rating auf die Trainingspläne. Entscheidend ist nicht der kurze Endspurt – sondern wer dauerhaft Leistung bringt.