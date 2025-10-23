Morningstar-Ranking Das sind die sechs besten ETFs für globale Aktien

Die 7 besten ETFs für globale Aktien (Morningstar-Ranking)
- Die besten ETFs für globale Aktien Seite 1
- Amundi Prime All Country World Seite 2
- Franklin FTSE Developed World Seite 3
- iShares Stoxx World Equity Multifactor Seite 4
- L&G Global Equity Seite 5
- Scalable MSCI AC World Xtrackers Seite 6
- Vanguard FTSE Developed World Seite 7
- Xtrackers MSCI AC World Screened Seite 8
Bei europäischen Anlegern sind Aktien-ETFs der absolute Renner. Besonders beliebt ist die Kategorie der globalen Aktienfonds – beim Analysehaus Morningstar „Global Large-Cap Blend Equity“ genannt –, die in Europa mit Abstand die meisten Anlegergelder vereint.
Laut Morningstar Direct verwalteten in Europa domizilierte Fonds und ETFs in dieser Sparte Mitte Oktober stolze 1.552 Milliarden Euro. Allein in den ersten acht Monaten dieses Jahres sammelten die Strategien knapp 88 Milliarden Euro netto ein – so viel wie keine andere Kategorie. 51 Milliarden Euro dieser Neugelder flossen dabei in ETFs, der Rest in aktiv gemanagte Fonds.
Globale ETFs mit Gold Medalist Rating von Morningstar
Damit Anleger trotz der großen Auswahl an globalen Aktienstrategien einfacher herausfinden können, welche ETFs zu den besten zählen, liefert Morningstar mit seinem Medalist-Rating eine Einschätzung hinsichtlich der Fähigkeit jeder Strategie, den jeweiligen Kategorie-Index nach Abzug der Gebühren zu übertreffen.
ETFs: Die sieben besten für globale Aktien
Die sieben globalen Aktien-ETFs, die das Analysehaus mit einem Gold Medalist Rating ausgezeichnet hat, finden Sie hier auf einen Blick in alphabetischer Reihenfolge:
- Amundi Prime All Country World
- Franklin FTSE Developed World
- iShares Stoxx World Equity Multifactor
- L&G Global Equity
- Scalable MSCI AC World Xtrackers
- Vanguard FTSE Developed World
- Xtrackers MSCI AC World Screened
Die ETFs gehören der Kategorie Global Large-Cap Blend Equity an, sind in Deutschland für Privatanleger erhältlich und werden alle passiv verwaltet.
Was die ETFs ausmacht und wie sie performt haben, erfahren Sie auf den folgenden Seiten.
Quelle: FWW Fondsexplorer; Stand der Daten: 22. Oktober 2025