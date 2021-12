Morningstar-Ranking Das sind die 5 besten Long/Short-Fonds auf Jahressicht

Long/Short-Fonds werden auch als marktneutrale Fonds bezeichnet, da sie sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten Renditen erzielen können. Doch nicht immer gehen die Wetten der Fondsmanager auf. Die Ratingagentur Morningstar erstellt fortlaufend ein Ranking, der zeigt, welche Fonds sich in einem bestimmten Zeitraum am besten entwickelt haben.

Wir stellen Ihnen die fünf besten Long-Short-Fonds auf Jahressicht vor. Um angesichts der Wechselkursschwankungen zwischen Euro und US-Dollar eine bessere Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wurden nur die in Euro denominierten Produkte berücksichtigt. Alle fünf Fonds sind sowohl für institutionelle als auch für Privatanleger erhältlich.

Platz 5: Exane Vauban Fund I

Auflegung: 01.07.2004

Performance:

1 Jahr: 3,7%

3 Jahre: 4,6%

5 Jahre 4,75%

Hinweis: Unserem Datenanbieter liegen nicht genügend Fondsdaten vor, um die Jahresperformance zu berechnen