Morningstar-Analyse: Die Gewinner der neuen Verteidigungspolitik

Die Botschaft, die von europäischen Hauptstädten in diesen Tagen ausgeht, lässt sich auf einen einfachen Nenner bringen: Europa muss sich selbst verteidigen können. Das zeigt sich in den Budgets. In den vergangenen zwei Wochen haben mehrere europäische Regierungen angekündigt, ihre Verteidigungsausgaben deutlich zu erhöhen. Deutschland will die Verteidigungsausgaben von mehr als 1 Prozent des BIP von der Schuldenbremse ausnehmen. Großbritannien plant eine Steigerung von 2,3 auf 2,5 Prozent des BIP bis 2027.