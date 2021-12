Im ersten Halbjahr standen Mischfonds neben offenen Immobilienfonds in der Anleger-Gunst ganz weit oben. Das geht aus der Absatz-Statistik des Fondsverbands BVI hervor.

Die Rating-Agentur Morningstar untersucht regelmäßig die europäischen Fondsanbieter und ermittelt die Gesellschaften mit den anteilig meisten Mischfonds mit Top-Rating. Seine Auswertungen stellt das Analysehaus DAS INVESTMENT.com exklusiv zur Verfügung. Wir präsentieren Ihnen die 15 besten Anbieter von Mischfonds in Europa.

Die Analyse-Methode

In seiner europäischen Rating Analyse von Investmentfonds greift Morningstar sein Sterne-Rating auf, um die Leistungsstärke von Kapitalanlagegesellschaften europaweit zu messen. Um überhaupt ein Morningstar-Sterne-Rating zu bekommen, muss ein Fonds älter als drei Jahre sein.

Die Analysten aggregieren für ihre hier vorgestellte Teilanalyse alle Mischfonds der jeweiligen Gesellschaft, die ein Morningstar-Sterne-Rating zwischen einem und fünf Sternen aufweisen. Daraus ermitteln sie dann eine Durchschnittsbewertung.

Nach Volumen gewichtet

In seiner Auswertung hat Morningstar die Rating-Analyse nach dem jeweiligen Fondsvolumen gewichtet. Das bedeutet, dass auch das jeweilige Vermögen der betrachteten Fonds bei der Berechnung der Durchschnittsnote berücksichtigt wird.

Damit sollen die Leser „eine Indikation über die Qualität von Fonds zu erhalten, in denen sich das meiste Anlegergeld befindet“, so Morningstar. Das Rating eines Fonds mit einem hohen investierten Vermögen wiegt hier also schwerer als das Rating eines kleinen Fonds.

Das Mischfonds-Ranking ist nach der Durchschnittsnote für die Mischfonds der Gesellschaften sortiert. Bei gleicher Mischfonds-Note bekommt der Fonds mit einer höheren Gesamtwertung den höheren Rang.