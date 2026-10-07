Morningstar erweitert seine Direct-Plattform um drei KI-Agenten. Sie sollen Asset Manager bei Research, Vertrieb und Produktentwicklung unterstützen.

Morningstar hat eine neue KI-gestützte Version seiner Plattform Morningstar Direct vorgestellt. „Morningstar Direct AI“ ist nach Angaben des Unternehmens ab sofort weltweit verfügbar. Die Anwendung soll Daten, Research und Analysewerkzeuge stärker mit KI-gestützten Arbeitsabläufen verbinden.



Zum Start umfasst das Angebot drei spezialisierte KI-Agenten. Sie richten sich an unterschiedliche Aufgabenbereiche innerhalb von Asset Management und Investment Research.

Der Product Development Agent soll Asset Manager bei der Entwicklung und Positionierung von Anlageprodukten unterstützen. Dafür greift das System unter anderem auf Morningstar-Daten zu Mittelflüssen und Fondskategorien zurück. Nutzer sollen beispielsweise analysieren können, in welchen Kategorien eine hohe Nachfrage auf vergleichsweise geringen Wettbewerb trifft oder wie lange vergleichbare Produkte für den Aufbau eines bestimmten Fondsvolumens benötigt haben.

Der Distribution Agent ist auf Vertriebs- und Marketingaufgaben ausgerichtet. Er soll bestehende Modellportfolios analysieren, mögliche Lücken identifizieren und zeigen, wie sich die Aufnahme eines bestimmten Fonds auf ein Portfolio auswirken könnte. Dabei sollen auch Portfolios mit öffentlichen und privaten Wertpapieren berücksichtigt werden können. Zudem kann die Anwendung nach Angaben von Morningstar bei der Vorbereitung von Vertriebsgesprächen helfen.

Mit dem Manager Research Agent adressiert Morningstar insbesondere Due-Diligence- und Research-Teams. Der Agent soll Investmentstrategien anhand von Verfahren untersuchen, die auch Morningstar-Analysten bei der Portfoliobewertung einsetzen. Analysiert werden können beispielsweise Veränderungen im Handelsverhalten eines Fonds oder dessen Entwicklung in unterschiedlichen Marktphasen.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Nach Angaben des Unternehmens basieren die KI-Agenten auf den eigenen Datenbeständen, Research-Inhalten und Ratings. In die Systeme fließen unter anderem Morningstar-Kategorien, Medalist Ratings sowie weitere proprietäre Klassifizierungen ein. Morningstar verweist dabei auf mehr als 1.100 Research-Analysten weltweit.

Parallel baut der Anbieter den Zugang zu seinen Daten und Analysen über externe KI-Plattformen aus. Morningstar nennt in diesem Zusammenhang Claude, Microsoft Copilot und ChatGPT. Nutzer sollen damit auch außerhalb der eigenen Direct-Plattform auf Morningstar-Inhalte zugreifen können.

Morningstar zählt zu den großen internationalen Anbietern von Investmentdaten und Research. Über seine Tochtergesellschaften bietet das Unternehmen zudem Investment-Management-Dienstleistungen an und verwaltete beziehungsweise betreute nach eigenen Angaben Ende Juni 2026 rund 375 Milliarden US-Dollar.