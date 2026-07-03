Themenfonds liegen wieder im Trend. Morningstar hat Strategien aus unterschiedlichen Bereichen herausgefiltert, die mit Gold-Rating bewertet sind.

Morningstar hat aus knapp 970 Themenfonds und -ETFs die besten herausgefiltert.

Nach Jahren der Talfahrt gewinnen Themenfonds und -ETFs wieder mehr Anleger: Mitte Juni dieses Jahres lag das verwaltete Vermögen des Segments in Europa einer Auswertung von Morningstar zufolge bei mehr als 440 Milliarden Euro – der höchste Stand seit dem Rekordhoch 2021.

Steigende Zinsen und schwächelnde Kurse bei vielen beliebten Themen hatten zwischen 2022 und 2025 für einen spürbaren Rückgang gesorgt, schreibt Morningstar-Analyst . Aktuell zeige sich aber eine deutliche Erholung. Der Boom werde vor allem vom wachsenden Interesse an Künstlicher Intelligenz, Rüstung, Cybersicherheit und Energie getrieben.

Morningstar unterteilt das Universum der Themenfonds in vier große Kategorien:

Themenfonds Technologie: Dazu zählen etwa Künstliche Intelligenz, Fintech, Robotik und Automatisierung sowie Batterietechnologie.

Dazu zählen etwa Künstliche Intelligenz, Fintech, Robotik und Automatisierung sowie Batterietechnologie. Themenfonds physische Welt : Dabei geht es um die Bewirtschaftung physischer Ressourcen, etwa den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Welt. Ein Beispiel sind Fonds für erneuerbare Energien.

Dabei geht es um die Bewirtschaftung physischer Ressourcen, etwa den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Welt. Ein Beispiel sind Fonds für erneuerbare Energien. Themenfonds Soziales: Diese Fonds investieren in Bereiche, die strukturelle Veränderungen in der Gesellschaft widerspiegeln – politisch geprägt oder mit Fokus auf demografische Veränderungen.

Diese Fonds investieren in Bereiche, die strukturelle Veränderungen in der Gesellschaft widerspiegeln – politisch geprägt oder mit Fokus auf demografische Veränderungen. Multi-Themenfonds: Fonds, die mehrere Themen abdecken, etwa verschiedene Wachstumstrends.

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Für die Auswertung haben die Morningstar-Analysten unter den 748 thematischen Investmentfonds und 220 thematischen ETFs in der Morningstar-Datenbank nach den ältesten Anteilsklassen gesucht, die ein Morningstar Medalist Rating in Gold tragen (Stand: 16. Juni 2026) – darunter können daher auch Tranchen sein, die institutionellen Anlegern vorbehalten sind.

Nicht alle der 20 Fonds mit Gold-Rating sind auch für deutsche Anleger verfügbar. Eine Auswahl, unter anderem aus den Bereichen KI, Wasser und Ökologie, zeigen wir auf den folgenden Seiten – sortiert nach Alphabet.