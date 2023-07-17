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Morningstar Top 10: Das sind die gefragtesten Fonds
Ranking von Morningstar Top 10: Das sind die gefragtesten Fonds
„Wenn es so wie aktuell Marktunruhen und Turbulenzen gibt, stellen wir bei Morningstar fest, dass die Menschen ihre Portfolios genau unter die Lupe nehmen, um sich einen Überblick darüber zu verschaffen, wie sie von den Ereignissen betroffen sind. Dies spiegelt sich auch in den Klicks auf die Fonds in unserer Datenbank wider“, heißt es dazu von den Morning-Analysten.
Auf den folgenden Seiten zeigen wir die Liste der zehn im ersten Halbjahr 2023 online am häufigsten gesuchten Fonds bei dem Datenanbieter.
Platz 10: Robeco Global Consumer Trends
Weitere Informationen
Quelle Fondsdaten: FWW 2026
|ISIN:
|LU0187079347
|Auflegung:
|03.06.1998
|Fondsvermögen:
|3.825 Mio. Euro
|Wertentwicklung 5 Jahre in Prozent:
|40,7
|Volatilität 5 Jahre in Prozent:
|18,3
Platz 9: Global Portfolio One I1
Weitere Informationen
Quelle Fondsdaten: FWW 2026
|ISIN:
|AT0000A2B4T3
|Auflegung:
|13.11.2019
|Fondsvermögen:
|439 Mio. Euro
|Wertentwicklung 3 Jahre in Prozent:
|25,3
|Volatilität 3 Jahre in Prozent:
|10,5
Platz 8: Carmignac Patrimoine
Weitere Informationen
Quelle Fondsdaten: FWW 2026
|ISIN:
|FR0010135103
|Auflegung:
|07.11.1989
|Fondsvermögen:
|7.248 Mio. Euro
|Wertentwicklung 5 Jahre in Prozent:
|-1,0
|Volatilität 5 Jahre in Prozent:
|7,3
Platz 7: Uniglobal
Weitere Informationen
Quelle Fondsdaten: FWW 2026
|ISIN:
|DE0008491051
|Auflegung:
|02.01.1960
|Fondsvermögen:
|12.654 Mio. Euro
|Wertentwicklung 5 Jahre in Prozent:
|65,7
|Volatilität 5 Jahre in Prozent:
|15,7
Platz 6: DJE Zins & Dividende
Weitere Informationen
Quelle Fondsdaten: FWW 2026
|ISIN:
|LU0553164731
|Auflegung:
|10.02.2011
|Fondsvermögen:
|3.590 Mio. Euro
|Wertentwicklung 5 Jahre in Prozent:
|13,4
|Volatilität 5 Jahre in Prozent:
|6,6
Platz 5: Arero – der Weltfonds
Weitere Informationen
Quelle Fondsdaten: FWW 2026
|ISIN:
|LU0360863863
|Auflegung:
|20.10.2008
|Fondsvermögen:
|1.682 Mio. Euro
|Wertentwicklung 5 Jahre in Prozent:
|26,2
|Volatilität 5 Jahre in Prozent:
|10,0
Platz 4: Morgan Stanley INVF Global Opportunity
Weitere Informationen
Quelle Fondsdaten: FWW 2026
|ISIN:
|LU0552385295
|Auflegung:
|30.11.2010
|Fondsvermögen:
|10.203 Mio. Euro
|Wertentwicklung 5 Jahre in Prozent:
|40,8
|Volatilität 5 Jahre in Prozent:
|22,9
Platz 3: Fidelity Global Technology
Weitere Informationen
Quelle Fondsdaten: FWW 2026
|ISIN:
|LU0099574567
|Auflegung:
|01.09.1999
|Fondsvermögen:
|15.417 Mio. Euro
|Wertentwicklung 5 Jahre in Prozent:
|133,8
|Volatilität 5 Jahre in Prozent:
|18,9
Platz 2: Acatis Value Event
Weitere Informationen
Quelle Fondsdaten: FWW 2026
|ISIN:
|DE000A0X7541
|Auflegung:
|15.12.2008
|Fondsvermögen:
|7.051 Mio. Euro
|Wertentwicklung 5 Jahre in Prozent:
|35,4
|Volatilität 5 Jahre in Prozent:
|12,3
Platz 1: Flossbach von Storch Multiple Opportunities R
Weitere Informationen
Quelle Fondsdaten: FWW 2026
|ISIN:
|LU0323578657
|Auflegung:
|24.10.2007
|Fondsvermögen:
|25.000 Mio. Euro
|Wertentwicklung 5 Jahre in Prozent:
|23,2
|Volatilität 5 Jahre in Prozent:
|9,1
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