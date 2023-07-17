Ranking von Morningstar Top 10: Das sind die gefragtesten Fonds

„Wenn es so wie aktuell Marktunruhen und Turbulenzen gibt, stellen wir bei Morningstar fest, dass die Menschen ihre Portfolios genau unter die Lupe nehmen, um sich einen Überblick darüber zu verschaffen, wie sie von den Ereignissen betroffen sind. Dies spiegelt sich auch in den Klicks auf die Fonds in unserer Datenbank wider“, heißt es dazu von den Morning-Analysten.

 

 

Auf den folgenden Seiten zeigen wir die Liste der zehn im ersten Halbjahr 2023 online am häufigsten gesuchten Fonds bei dem Datenanbieter.

 

 

 

Platz 10: Robeco Global Consumer Trends

 

Robeco Global Consumer Trends (EUR) D
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

 

 

ISIN: LU0187079347
Auflegung: 03.06.1998
Fondsvermögen: 3.825 Mio. Euro
Wertentwicklung 5 Jahre in Prozent: 40,7
Volatilität 5 Jahre in Prozent: 18,3

Quelle: Morningstar, FWW, Stand: Juli 2023

 

 

 

Platz 9: Global Portfolio One I1

 

GlobalPortfolioOne (RT)
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

 

 

ISIN: AT0000A2B4T3
Auflegung: 13.11.2019
Fondsvermögen: 439 Mio. Euro
Wertentwicklung 3 Jahre in Prozent: 25,3
Volatilität 3 Jahre in Prozent: 10,5

Quelle: Morningstar, FWW, Stand: Juli 2023

 

 

 

Platz 8: Carmignac Patrimoine

 

Carmignac Patrimoine A EUR acc
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

 

 

ISIN: FR0010135103
Auflegung: 07.11.1989
Fondsvermögen: 7.248 Mio. Euro
Wertentwicklung 5 Jahre in Prozent: -1,0
Volatilität 5 Jahre in Prozent: 7,3

Quelle: Morningstar, FWW, Stand: Juli 2023

 

 

 

Platz 7: Uniglobal

 

UniGlobal
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

 

 

ISIN: DE0008491051
Auflegung: 02.01.1960
Fondsvermögen: 12.654 Mio. Euro
Wertentwicklung 5 Jahre in Prozent: 65,7
Volatilität 5 Jahre in Prozent: 15,7

Quelle: Morningstar, FWW, Stand: Juli 2023

 

 

 

Platz 6: DJE Zins & Dividende

 

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

 

 

ISIN: LU0553164731
Auflegung: 10.02.2011
Fondsvermögen: 3.590 Mio. Euro
Wertentwicklung 5 Jahre in Prozent: 13,4
Volatilität 5 Jahre in Prozent: 6,6

Quelle: Morningstar, FWW, Stand: Juli 2023

 

 

 

Platz 5: Arero – der Weltfonds

 

ARERO - Der Weltfonds LC
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

 

 

ISIN: LU0360863863
Auflegung: 20.10.2008
Fondsvermögen: 1.682 Mio. Euro
Wertentwicklung 5 Jahre in Prozent: 26,2
Volatilität 5 Jahre in Prozent: 10,0

Quelle: Morningstar, FWW, Stand: Juli 2023

 

 

 

Platz 4:  Morgan Stanley INVF Global Opportunity

 

Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (USD) A
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

 

 

ISIN: LU0552385295
Auflegung: 30.11.2010
Fondsvermögen: 10.203 Mio. Euro
Wertentwicklung 5 Jahre in Prozent: 40,8
Volatilität 5 Jahre in Prozent: 22,9

Quelle: Morningstar, FWW, Stand: Juli 2023

 

 

 

Platz 3:  Fidelity Global Technology

 

Fidelity Funds - Global Technology Fund A (EUR)
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

 

 

ISIN: LU0099574567
Auflegung: 01.09.1999
Fondsvermögen: 15.417 Mio. Euro
Wertentwicklung 5 Jahre in Prozent: 133,8
Volatilität 5 Jahre in Prozent: 18,9

Quelle: Morningstar, FWW, Stand: Juli 2023

 

 

 

Platz 2:  Acatis Value Event

 

ACATIS Value Event Fonds A
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

 

 

ISIN: DE000A0X7541
Auflegung: 15.12.2008
Fondsvermögen: 7.051 Mio. Euro
Wertentwicklung 5 Jahre in Prozent: 35,4
Volatilität 5 Jahre in Prozent: 12,3

Quelle: Morningstar, FWW, Stand: Juli 2023

 

 

 

Platz 1: Flossbach von Storch Multiple Opportunities R

 

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

 

 

ISIN: LU0323578657
Auflegung: 24.10.2007
Fondsvermögen: 25.000 Mio. Euro
Wertentwicklung 5 Jahre in Prozent: 23,2
Volatilität 5 Jahre in Prozent: 9,1

Quelle: Morningstar, FWW, Stand: Juli 2023

 

 