Ranking von Morningstar Top 10: Das sind die gefragtesten Fonds

„Wenn es so wie aktuell Marktunruhen und Turbulenzen gibt, stellen wir bei Morningstar fest, dass die Menschen ihre Portfolios genau unter die Lupe nehmen, um sich einen Überblick darüber zu verschaffen, wie sie von den Ereignissen betroffen sind. Dies spiegelt sich auch in den Klicks auf die Fonds in unserer Datenbank wider“, heißt es dazu von den Morning-Analysten.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir die Liste der zehn im ersten Halbjahr 2023 online am häufigsten gesuchten Fonds bei dem Datenanbieter.

Platz 10: Robeco Global Consumer Trends

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

ISIN: LU0187079347 Auflegung: 03.06.1998 Fondsvermögen: 3.825 Mio. Euro Wertentwicklung 5 Jahre in Prozent: 40,7 Volatilität 5 Jahre in Prozent: 18,3

Quelle: Morningstar, FWW, Stand: Juli 2023

Platz 9: Global Portfolio One I1

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

ISIN: AT0000A2B4T3 Auflegung: 13.11.2019 Fondsvermögen: 439 Mio. Euro Wertentwicklung 3 Jahre in Prozent: 25,3 Volatilität 3 Jahre in Prozent: 10,5

Quelle: Morningstar, FWW, Stand: Juli 2023

Platz 8: Carmignac Patrimoine

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

ISIN: FR0010135103 Auflegung: 07.11.1989 Fondsvermögen: 7.248 Mio. Euro Wertentwicklung 5 Jahre in Prozent: -1,0 Volatilität 5 Jahre in Prozent: 7,3

Quelle: Morningstar, FWW, Stand: Juli 2023

Platz 7: Uniglobal

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

ISIN: DE0008491051 Auflegung: 02.01.1960 Fondsvermögen: 12.654 Mio. Euro Wertentwicklung 5 Jahre in Prozent: 65,7 Volatilität 5 Jahre in Prozent: 15,7

Quelle: Morningstar, FWW, Stand: Juli 2023

Platz 6: DJE Zins & Dividende

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

ISIN: LU0553164731 Auflegung: 10.02.2011 Fondsvermögen: 3.590 Mio. Euro Wertentwicklung 5 Jahre in Prozent: 13,4 Volatilität 5 Jahre in Prozent: 6,6

Quelle: Morningstar, FWW, Stand: Juli 2023

Platz 5: Arero – der Weltfonds

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

ISIN: LU0360863863 Auflegung: 20.10.2008 Fondsvermögen: 1.682 Mio. Euro Wertentwicklung 5 Jahre in Prozent: 26,2 Volatilität 5 Jahre in Prozent: 10,0

Quelle: Morningstar, FWW, Stand: Juli 2023

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

ISIN: LU0552385295 Auflegung: 30.11.2010 Fondsvermögen: 10.203 Mio. Euro Wertentwicklung 5 Jahre in Prozent: 40,8 Volatilität 5 Jahre in Prozent: 22,9

Quelle: Morningstar, FWW, Stand: Juli 2023

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

ISIN: LU0099574567 Auflegung: 01.09.1999 Fondsvermögen: 15.417 Mio. Euro Wertentwicklung 5 Jahre in Prozent: 133, 8 Volatilität 5 Jahre in Prozent: 18,9

Quelle: Morningstar, FWW, Stand: Juli 2023

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

ISIN: DE000A0X7541 Auflegung: 15.12.2008 Fondsvermögen: 7.051 Mio. Euro Wertentwicklung 5 Jahre in Prozent: 35, 4 Volatilität 5 Jahre in Prozent: 12,3

Quelle: Morningstar, FWW, Stand: Juli 2023

Platz 1: Flossbach von Storch Multiple Opportunities R

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

ISIN: LU0323578657 Auflegung: 24.10.2007 Fondsvermögen: 25.000 Mio. Euro Wertentwicklung 5 Jahre in Prozent: 23, 2 Volatilität 5 Jahre in Prozent: 9,1