Moventum startet ETF-Vertrieb

„ETFs haben sich mit einem investierten Vermögen von fast 140 Milliarden Euro mittlerweile als eigenständiger Produkttrend im Markt etabliert und werden nach Expertenschätzungen in Zukunft eine noch größere Marktbedeutung erreichen“, schreibt Moventum in einer Mitteilung. Dies belege auch die kürzlich vom PFI Privat Finance Institute der European Business School durchgeführte Studie zum Thema „Zukunft des unabhängigen Finanzdienstleistungsvertriebs“. Dabei gaben mehr als 60 Prozent der Befragten an, für die Zukunft die Vermittlung von ETFs zu planen.Weitere Details zum Indexfonds-Vertrieb werden im Rahmen der Moventum & Friends Veranstaltungsreihe von 2. bis 25. März 2010 vorgestellt. Anmeldemöglichkeit finden Sie hier (unter "Moventum & Friends").