Moventum: Strategie für alle Anlageklassen

Moventum Plus Private Wealth Management ist eine Portfoliodienstleistung, die sich auf Risikokontrolle konzentriert und extreme Volatilität zu vermeiden versucht. Das Portfolio setzt sich aus hoch diversifizierten, gering oder gar nicht korrelierten Strategieklassen zusammen. Die Anlagestrategie ist vollkommen flexibel und enthält keinerlei Beschränkungen in der Auswahl der Anlageklassen.Das Management-Team unter der Leitung von Michael Jensen, Senior Vize-Präsident und Leiter Research & Fondsbetreuung bei Moventum, wählt aus dem verfügbaren Fondsuniversum die passenden Produkte aus. Auswahlkriterien sind dabei Strategie, Volatilität, maximaler Wertverlust und Wertentwicklung.Moventum Plus Private Wealth Management beinhaltet ein regelmäßiges Rebalancing der allokierten Fonds sowie ausführliche Berichte für den Berater und seinen Kunden. Dabei haben Finanzberater die Wahl zwischen klassischer Verteilung der Bestandsprovision oder einer Gutschrift der Bestandsprovision auf dem Kundenkonto.