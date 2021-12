MPC: Studentenapartments im Fonds

Über die geplante Laufzeit von 12 Jahren sollen insgesamt rund 186 Prozent des eingezahlten Kapitals ohne Agio an die Anleger ausgezahlt werden, die jährlichen Ausschüttungen sind mit 5,75 Prozent kalkuliert. Insgesamt will MPC mit dem Deutschland 11 rund 33 Millionen Euro bei den Anlegern einsammeln. Die Einstiegssumme liegt bei 15.000 Euro plus 5 Prozent Agio.



Die Apartments sind im Schnitt 22 Quadratmeter groß und komplett möbliert. Sie kosten je nach Standort 375 bis 600 Euro inklusive aller Nebenkosten und High Speed-Internet. Die Häuser in Greifswald und Karlsruhe sind bereits fertiggestellt, bis Anfang 2013 folgen die Objekte in Frankfurt und München.



Der Deutschland 11 soll nicht der einzige MPC-Fonds diese Art bleiben, weitere sollen bis Ende 2013 in Zusammenarbeit mit Youniq folgen.



