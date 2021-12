Mr. Dax im Versicherungsmantel Continentale nimmt Dirk-Müller-Fonds auf

„Wir finden das klasse!!!“ So kommentierte Deutschlands größter Maklerpool Fondsfinanz die Entscheidung der Versicherungsgesellschaft Continentale, den Aktienfonds des als Mr. Dax bekannten Dirk Müller in ihr Portfolio aufzunehmen. Dirk Müller Premium Aktienfonds (WKN A111ZF) soll ab dem 1. Juli in Fondspolicen von Continentale erhältlich sein.

Das gab die Gesellschaft auf der KVK-Messe in Düsseldorf bekannt, die von Fondsfinanz organisiert wurde. Weitere Informationen zu Fondspolicen mit dem Dirk-Müller-Fonds finden Sie unter:

