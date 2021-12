Mr. Dax über den Dax-Einbruch Dirk Müller: „8000/8300 sind für mich spannende Marken zum Kaufen“

DAS INVESTMENT.com: Handelt es sich beim jüngsten Dax-Einbruch um eine fällige Korrektur, die Chancen zum Einstieg bietet oder um eine nachhaltige Trendumkehr?

Dirk Müller: Der Einbruch ist keine Überraschung und definitiv mehr als eine Korrektur. Er hat keine fundamentalen Gründe in den Unternehmensgewinnen, sondern in den übergeordneten Themen und kann durchaus noch stärkere Turbulenzen ausbilden.

Sind die Turbulenzen in China nur der Anlass für Investoren für Gewinnmitnahmen auf breiter Front oder sind sie die fundamentale Ursache des Dax-Einbruchs?