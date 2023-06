Aus Essen und Hamburg MRH Trowe kauft 2 Immobilien-Spezialisten

Das Frankfurter Maklerhaus Mesterheide Rockel Hirz (MRH) Trowe wächst weiter. Noch vor wenigen Wochen gab der Versicherungsmakler eine Umstrukturierung in seinem Vorstand bekannt. Das Unternehmen schnitt seine Ressorts neu zu – unter anderem auch das 2020 neu geschaffene Ressort zur Integration der von MRH Trowe bundesweit hinzugekauften Maklerbestände.

Nun kauft MRH Trowe wieder ein. Der Versicherungsmakler übernimmt den Hamburger Immobilien-Spezialisten Dede & Oppermann Versicherungsmakler sowie den Essener Versicherungsmakler Indutau, der sich ebenfalls auf die Betreuung von Immobilienkunden spezialisiert hat.

Nach der Übernahme von Indutau will MRH Trowe mit dem Systemanbieter Claimflow kooperieren. Das ebenfalls in Essen ansässige Unternehmen bietet seinen Kunden eine Software an, die Versicherungsschäden an Wohn- und Geschäftsgebäuden volldigital abwickelt. Dabei greift die Software auf Künstliche Intelligenz (KI) zurück . Indutau setzt die Software von Claimflow bereits seit 2020 ein.

„Digitales Ökosystem für Immobilien-Schadenmanagement“

Derzeit arbeitet MRH Trowe mit dem Schadendienstleister Real Estate Claim Control (RCC) zusammen. Die Claimflow-Software soll das bisherige Angebot im Leistungsfall ergänzen. Die KI von Claimflow stelle eine automatisierte „Dunkelverarbeitung“ von kleineren Schäden sicher, so dass mehr Ressourcen für Komplexschäden bleiben, erklärt MRH Trowe Vorstand Michael Hirz. Außerdem werde man künftig auf Wunsch Schnittstellen an die CRM-Systeme der Kunden anbinden. „Unser Ziel ist, mit unseren neuen Partnern ein vollumfängliches digitales Ökosystem für das Schadenmanagement von Immobilien zu etablieren,“ sagt Hirz.

Mit der Übernahme des Hamburger Immobilienversicherers Dede & Oppermann will MRH Trowe in Norddeutschland wachsen. Zu Dede & Oppermann gehören Bodo Erhorn Versicherungsmakler und von Witzleben Versicherungsmakler. Zum Kundenstamm der Gruppe zählen zu einem großen Teil Haus- und Grundbesitzverwalter.

Violetta Speckmann wird neue Leiterin Wohnungswirtschaft

Alle Gesellschaften firmieren unter Dede & Oppermann und werden von Joachim Theis und seinem Sohn Johannes geführt. Sowohl Johannes Theis als auch sein Vater Joachim werden dem Unternehmen auch nach der Verschmelzung in ihren bisherigen Positionen als Prokurist und Geschäftsführer erhalten bleiben. Hinzu übernimmt Violetta Speckmann als neue Leiterin Wohnungswirtschaft die Betreuung der Wohngebäude-Versicherungskunden.

Das Maklerhaus MRH Trowe gehört zu den wichtigsten Vermittlern von Versicherungen für Industrie- und Gewerbekunden, Institutionen sowie gehobene Privatkunden. Unter dem Dach der Mesterheide Rockel Hirz Trowe Holding arbeiten neben MRH Trowe Insurance Brokers mehrere Spezialdienstleister für unterschiedliche Segmente.