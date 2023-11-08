Der auf Industriebetriebe spezialisierte Versicherungsmakler MRH Trowe ist regelmäßig als Aufkäufer von Maklerbeständen in den Schlagzeilen. Jetzt erweitert der Vermittler von Versicherungen für Firmenkunden seine Servicepalette und gründet eine neue Beratungsgesellschaft für Risikomanagement.

Die inhabergeführte Frankfurter Mesterheide Rockel Hirz Trowe Holding erweitert ihr Angebot an Dienstleistungen, die unabhängig von ihren Tätigkeiten als Versicherungsmakler sind. Dazu wird jetzt die neue Firma MRH Trowe Consulting gegründet, die Industrie- und Gewerbekunden zukünftig zum Thema Risikomanagement beraten soll. Im Fokus stehen dabei digitale Tools, um drohende Schäden zu erkennen und zu vermeiden beziehungsweise im Umfang zu begrenzen.

Ralph Rockel © MRH Trowe

„Mit der Gründung stärken wir unsere Serviceleistungen rund um das Thema Risikomanagement und ergänzen zusätzliches Know-how für unsere Kunden, ohne dies direkt an Vermittlungsleistungen zu binden“, sagt Ralph Rockel, Vorstandssprecher von MRH Trowe. „Die entwickelten Konzepte im Rahmen der Beratungsprojekte werden sich positiv auf die Versicherbarkeit der unternehmens­spezifischen Risiken und die bestehenden Versicherungsportfolien der Kunden auswirken.“

Die beiden Geschäftsführer der neuen Gesellschaft stammen aus der Unternehmensgruppe: Miriam Marx ist seit fünf Jahren bei MRH Trowe tätig und führt den Bereich der betrieblichen Versicherungen zum Schutz vor Vermögensschäden und sammelte bereits Berufserfahrung in der Beraterbranche. Der zweite Co-Chef Markus Mehlis ist Leiter des Geschäftsbereichs für betriebliche Immobilienversicherungen bei MRH Trowe. Er bringt 25 Jahre Erfahrung in der Sachversicherung für Unternehmenskunden im Mittelstand mit.

Service­angebot rund um Gewerbeversicherungen

Für die Beratung steht ein mehrköpfiges Team aus Risiko-Ingenieuren, Betriebswirten und Rechtsanwälten bereit, die das gesamte Risiko- und Versicherungsmanagement abdecken. Ein weiterer Ausbau ist geplant. Auch erste Projekte zu unterschiedlichen Themenbereichen sind nach Firmenangaben bereits geplant. Langfristiges Ziel sei der Ausbau des Angebots „zu einem innovativen Beratungsansatz, der das gesamte Risiko- und Versicherungs­management digital abdeckt“.

Die neue MRH Trowe Consulting ergänze die bestehenden Beratungsangebote und Dienstleistungen der Frankfurter im Sinne eines ganzheitlichen Service­angebots rund um Gewerbeversicherungen. Dazu gehören beispielsweise Dienstleistungen im Schadenmanagement für Kfz-Flotten und im Immobiliensektor. Im Bereich des Personalmanagements bietet das Beratungshaus Lurse, das seit diesem Jahr zur Holding gehört, Know-how zur betrieblichen Altersversorgung (bAV).