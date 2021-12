Wolf-Rüdiger Schmidt MRH Trowe verstärkt sein Team in Süddeutschland

Wolf-Rüdiger Schmidt berichtet als neuer Niederlassungsleiter beim Industriemakler MRH Trowe in München an Robert Klaus, der als Regionalleiter das Geschäft in Süddeutschland führt. In seinem neuen Job soll sich Schmidt auf das Industriegeschäft fokussieren.

Daneben soll der 50-Jährige seine Erfahrung im internationalen Geschäft bei einem Industrieversicherer und mehreren Versicherungsmaklern einbringen: Gemeinsam mit dem Team von „MRH Trowe Connect“ soll er den Vertrieb auf den internationalen Markt ausrichten.

MRH Trowe machte in den vergangenen Monaten mit der Übernahme mehrerer Maklerbetriebe von sich reden. Zuletzt erwarb man 100 Prozent der Gesellschaftsanteile der KVM Kulmbacher Versicherungsmakler, um die regionale Präsenz für Gewerbekunden zu stärken.