Climate Action MSCI bringt 12 neue Klima-Indizes raus
MSCI erweitert die Reihe ihrer bisherigen Klima-Indizes durch die Climate-Action-Indizes. Diese richten sich an Anleger, die den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft vorantreiben wollen. In den Climate-Action-Indizes sollen sich nur Firmen finden, die Fortschritte bei der Umsetzung von Emissionsreduktionszielen machen, so der Finanzdienstleister. Neu sind jetzt:
- MSCI ACWI Climate Action
- MSCI World Climate Action
- MSCI World ex USA Climate Action
- MSCI World ex Canada Climate Action
- MSCI AC Asia ex Japan Climate Action
- MSCI Europe Climate Action
- MSCI EAFE Climate Action
- MSCI Emerging Markets Climate Action
- MSCI EMU Climate Action
- MSCI India Climate Action
- MSCI USA Climate Action ´
- MSCI Japan Climate Action
Neben den Climate-Action-Indizes, die den Wandel in der Realwirtschaft vorantreiben sollen, können Anleger auch auf die Low-Carbon-Target-Indizes setzen, welche auf die Reduzierung der Portfolio-Emissionen abzielen. Aber auch auf die Climate-Paris-Aligned-Indizes, die sich am 1,5-Grad-Ziel orientieren.
Institutionelle Investoren können die Indizes als Referenz-Benchmarks nutzen, um Produkte wie ETFs, Derivate, strukturierte Produkte und Investmentfonds zu entwickeln sowie zur Leistungsmessung von aktiv verwalteten Portfolios.