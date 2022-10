Climate Action MSCI bringt 12 neue Klima-Indizes raus

MSCI erweitert die Reihe ihrer bisherigen Klima-Indizes durch die Climate-Action-Indizes. Diese richten sich an Anleger, die den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft vorantreiben wollen. In den Climate-Action-Indizes sollen sich nur Firmen finden, die Fortschritte bei der Umsetzung von Emissionsreduktionszielen machen, so der Finanzdienstleister. Neu sind jetzt:

MSCI ACWI Climate Action

MSCI World Climate Action

MSCI World ex USA Climate Action

MSCI World ex Canada Climate Action

MSCI AC Asia ex Japan Climate Action

MSCI Europe Climate Action

MSCI EAFE Climate Action

MSCI Emerging Markets Climate Action

MSCI EMU Climate Action

MSCI India Climate Action

MSCI USA Climate Action ´

MSCI Japan Climate Action

Neben den Climate-Action-Indizes, die den Wandel in der Realwirtschaft vorantreiben sollen, können Anleger auch auf die Low-Carbon-Target-Indizes setzen, welche auf die Reduzierung der Portfolio-Emissionen abzielen. Aber auch auf die Climate-Paris-Aligned-Indizes, die sich am 1,5-Grad-Ziel orientieren.

Institutionelle Investoren können die Indizes als Referenz-Benchmarks nutzen, um Produkte wie ETFs, Derivate, strukturierte Produkte und Investmentfonds zu entwickeln sowie zur Leistungsmessung von aktiv verwalteten Portfolios.