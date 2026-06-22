Europäische Aktienindizes gelten als breit gestreut. Doch wer genau an der Spitze steht, wechselt überraschend oft. HQ Trust hat 169 Monate MSCI Europe ausgewertet.

Analyse von HQ Trust Welche Aktien dominieren den MSCI Europe – und wie lange halten sie sich?

Permanentes Stühlerücken: Welche Titel die Top Ten des MSCI Europe besetzen, hat sich über 15 Jahre immer wieder verändert.

Wer sich fragt, welche Aktien den europäischen Markt wirklich dominieren, bekommt von Jan Tachtler eine überraschende Antwort: Die Konzentration ist stabil – doch die Besetzung an der Spitze wechselt ständig. Eine Analyse des Leiters der Fonds- und Managerselektion beim Multi Family Office HQ Trust zeigt, wie der MSCI Europe über 15 Jahre wirklich funktioniert.

Tachtler hat ausgewertet, welche Aktien zwischen dem 31. Mai 2012 und dem 31. Mai 2026 monatlich zu den zehn größten Titeln im MSCI Europe zählten – und mit welchem Gewicht. Der Betrachtungszeitraum umfasst 169 Monate und gibt damit einen ungewöhnlich langen Einblick in die Dynamik an der Spitze des europäischen Aktienmarkts.

Bildquelle: HQ Trust

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Konzentration stabil, Zusammensetzung im Wandel

Der Ausgangspunkt der Analyse ist ein Vergleich mit den USA. „Die Situation an den US-Aktienmärkten ist seit Jahren ein zentrales Thema unter Investoren. Wenige Tech-Giganten bestimmen maßgeblich die Richtung der Indizes, was dort zu einer historisch hohen Konzentration führt“, so Tachtler. In Europa sei dieses Phänomen deutlich weniger ausgeprägt – weshalb viele Investoren die genaue Struktur an der Spitze des europäischen Markts kaum kennen.

Das Ergebnis der Analyse überrascht: „An Europas Spitze findet zwar ein permanentes Stühlerücken statt, die Gesamtkonzentration der zehn größten Titel ist über die vergangenen 15 Jahre hinweg jedoch bemerkenswert stabil geblieben“, sagt der Fondsselektor. Wer also glaubt, europäische Indizes seien automatisch frei von Konzentrationsrisiken, liegt nur bedingt richtig.

Drei Dauerbrenner – allesamt aus der Schweiz

Nur drei Aktien hielten sich über den gesamten Zeitraum konstant unter den zehn größten Titeln: Roche, Novartis und Nestlé. Alle drei stammen aus der Schweiz. Fünf weitere Titel stiegen im Verlauf der 15 Jahre in die Top Ten auf und verließen sie seitdem nicht mehr: ASML, Shell, Astrazeneca, HSBC und LVMH.

Am beweglichsten zeigte sich Totalenergies: Die Aktie wechselte 21 Mal zwischen den Top Ten und der zweiten Reihe. Glaxosmithkline folgt mit 15 Wechseln. Auf der anderen Seite des Spektrums stehen drei Titel, die zeitweise einen Indexanteil von über 4 Prozent erreichten: Nestlé, Novo Nordisk und ASML. Per Ende Mai 2026 gilt das nur noch für ASML.

Deutschland kaum vertreten

Bemerkenswert ist auch der geringe Anteil deutscher Unternehmen: Nur drei deutsche Aktien schafften es im gesamten Zeitraum in die europäische Börsenspitze – SAP, Bayer und Siemens. Aktuell ist davon nur noch Siemens vertreten.

Eine Besonderheit zeigt sich zudem bei Royal Dutch Shell: Zeitweise waren sowohl die A- als auch die B-Aktie des Konzerns gleichzeitig unter den größten Indexpositionen vertreten. Der wesentliche Unterschied zwischen beiden Aktiengattungen ist steuerrechtlicher Natur.

Was das für Investoren bedeutet

Tachtler leitet aus seiner Analyse eine klare Botschaft ab: „Wer über Konzentrationsrisiken im Aktienmarkt spricht, schaut häufig nur auf den Anteil der größten Titel. Mindestens genauso wichtig ist jedoch die Frage, welche Unternehmen diese Spitzenplätze überhaupt einnehmen.“

Der MSCI Europe zeige, dass sich die Zusammensetzung der Top Ten im Zeitablauf deutlich verändern kann – selbst wenn die Konzentration nahezu konstant bleibt. Wer die Zusammensetzung nicht im Blick behalte, merke möglicherweise erst im Nachhinein, welche Sektoren und Länder gerade die Spitze dominieren.