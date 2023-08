Im Aktienindex MSCI Europe sind Aktien aus allen Industrieländern Europas enthalten. Im MSCI Eurozone fehlen hingegen Wertpapiere aus dem Vereinigten Königreich, der Schweiz, Schweden, Dänemark und Norwegen. Laut Pascal Kielkopf vom Multi Family Office HQ Trust ist das jedoch nicht die einzige Differenz.

Wie sich die defensivere Zusammensetzung auswirkt, zeigt eine Performance-Analyse, die gut 35 Jahre umfasst.

„Während die Rendite mit rund 8,3 Prozent in der Eurozone und 8,5 Prozent per annum in Europa annähernd gleich ausfiel, wies das Europadepot mit 15,5 Prozent eine geringere Volatilität als die Euroländer aus, wo das Schwankungsrisiko bei 17,6 Prozent per annum lag. Die Unterschiede ließen sich vor allem in den eher schwachen Marktphasen erkennen, wo der Eurozonen-Index wesentlich höhere Abgaben verzeichnete. So schnitt die Eurozone vor allem in der Finanz- und anschließenden Eurokrise rund 20 Prozent schlechter ab, was in der anschließenden Erholung bislang nicht wieder aufgeholt werden konnte. Es zeigt sich wieder einmal, dass sich breite Diversifikation auszahlt, da mit weniger Risiko langfristig höhere Renditen erzielt werden konnten.“