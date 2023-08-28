Pascal Kielkopf vom Multi Family Office HQ Trust erinnert in einer aktuellen Marktanalyse daran, dass Anleger sich bei der Auswahl von Investmentprodukten die zugrundeliegenden Indizes genau ansehen sollten. Hier erklärt der Analyst, wie sich der MSCI Europe vom MSCI Eurozone unterscheidet.

Im Aktienindex MSCI Europe sind Aktien aus allen Industrieländern Europas enthalten. Im MSCI Eurozone fehlen hingegen Wertpapiere aus dem Vereinigten Königreich, der Schweiz, Schweden, Dänemark und Norwegen. Laut Pascal Kielkopf vom Multi Family Office HQ Trust ist das jedoch nicht die einzige Differenz.

Kielkopf fasst die Unterschiede zwischen dem MSCI Europe und MSCI Eurozone so zusammen:

„Obwohl nur 5 der 15 Länder des MSCI Europe nicht in der Eurozone liegen, beträgt ihr Gewicht am Gesamtindex immerhin 48 Prozent. Die Marktkapitalisierung des Vereinigten Königreichs und der Schweiz liegt mit rund 38 Prozent Indexanteil über der von Frankreich und Deutschland, die zusammen nur 32 Prozent stellen. Während beim MSCI Europe zwar mit Pfund, Franken und Kronen die Fremdwährungsrisiken zunehmen, wird dies durch die defensivere Sektorausrichtung mehr als ausgeglichen. Während im Eurozonen-Index vor allem Unternehmen aus zyklischen Branchen wie ASML oder LVMH höher gewichtet sind, ist der Europa-Index durch große defensive Titel wie Nestlé, Novo Nordisk und Astra Zeneca deutlich ausgeglichener.“

Wie sich die defensivere Zusammensetzung auswirkt, zeigt eine Performance-Analyse, die gut 35 Jahre umfasst.

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Quelle: HQ Trust

Kielkopf sagt über die Performance: