MSCI und Moody's entwickeln Risikobewertung für Private Credit

MSCI, bekannt für seine globalen Aktienindizes, und Moody's haben eine strategische Partnerschaft angekündigt, die den wachsenden Markt für Private Credit transparenter machen soll.

In einer gemeinsamen Erklärung kündigten die beiden Unternehmen an, eine neue Lösung zu entwickeln, um unabhängige Risikobewertungen für Private-Credit-Investitionen anzubieten – ein Bereich, in dem traditionell weniger Transparenz als im börsennotierten Anleihenmarkt herrscht.

„Angesichts der Weiterentwicklung des privaten Kreditmarktes suchen Investoren nach vertrauenswürdigen unabhängigen Bewertungen“, erklärte Rob Fauber, Vorstandsvorsitzender von Moody's. Es gehe darum, „Kreditrisiken zu benchmarken, Investitionsentscheidungen zu treffen und Portfolios zu überwachen.“

Private Credits gewinnen an Bedeutung

Der Private-Credit-Markt ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Kreditfonds sammeln Kapital ein, um Unternehmen außerhalb des traditionellen Bankensystems zu finanzieren. Diese Vermögensklasse hat seit der Finanzkrise zunehmend an Bedeutung gewonnen, da Banken ihre Kreditvergabe teilweise zurückgefahren haben. Mit dem Wachstum steigt jedoch auch der Bedarf an standardisierten Bewertungsmethoden.

MSCI bringt in die Partnerschaft seine Datenbasis ein. Der Indexanbieter verfügt nach eigenen Angaben über Informationen zu mehr als 2.800 Private-Credit-Fonds und über 14.000 einzelnen Unternehmen, die von diesen finanziert werden. Moody's steuert seine EDF-X-Modelle bei – analytische Werkzeuge, die Ausfallrisiken und Frühwarnsignale für Kreditnehmer identifizieren sollen.

„Das Wachstum privater Kredite verändert weiterhin die globale Investitionslandschaft“, betonte Henry Fernandez, Vorstand und Chef von MSCI. Die Partnerschaft solle „zu mehr Klarheit und Vertrauen“ beitragen.

Zusammenarbeit auch im ESG-Bereich

Die Zusammenarbeit erstreckt sich auch auf den ESG-Bereich. Moody's wird künftig MSCI-Nachhaltigkeitsdaten nutzen, um seine eigenen ESG-Scores weiterzuentwickeln. Im Gegenzug erhält MSCI Zugang zur Orbis-Datenbank von Moody's mit Informationen zu mehr als 500 Millionen Unternehmen, um seine ESG-Abdeckung im Bereich privater Firmen zu verbessern.

Für Investoren könnte die Partnerschaft einen Fortschritt bei der Bewertung von Risiken in dieser Anlageklasse darstellen. Die neue Lösung soll sich von den klassischen Ratings unterscheiden, die Moody's für Unternehmensanleihen vergibt. Details zur genauen Funktionsweise und zum Zeitplan der Markteinführung wurden noch nicht genannt.