MSCI hat den Abschluss der Akquisition von Fabric bekannt gegeben. Mit dem Kauf der Technologieplattform, die vornehmlich Tools für die Vermögensverwaltung anbietet, möchte der US-amerikanische Finanzdienstleister sein Angebot erweitern. Die geplante Übernahme wurde im Dezember angekündigt und erfolgte nun innerhalb von zwei Wochen.

Der New Yorker Anbieter von Finanzdienstleistungen MSCI plant im Zuge einer Expansion mit den von Fabric angebotenen Diensten mehr Reichweite zu erlangen. Zu diesen Diensten zählen Portfoliodesign, Personalisierung und Analysen für Vermögensverwalter und Berater. Damit möchte MSCI das eigene Angebot ausbauen.

Zukünftig möchte MSCI so in der Lage sein, den Kunden individuellere Portfolios anzubieten. Auch auf die Möglichkeiten aktueller Markttrends wie beispielsweise Nachhaltigkeit soll dann schneller eingegangen werden können. „Wir streben weiterhin eine Ausweitung unserer Lösungen für die Vermögensverwaltung an, um die verschiedenen Bedürfnisse unserer Investoren besser abdecken zu können“, erklärt MSCI-Analyseleiter Jorge Mina die Ziele des Unternehmens nach dem Abschluss der Transaktion.

Das macht MSCI

MSCI ist in der Finanzbranche vor allem für seine Rolle bei der Erstellung von Aktienindizes weltweit bekannt. Daneben bietet das im Investment Banking tätige Unternehmen auch Finanzdienstleistungen zu den Themen Portfolio- und Risiko-Analyse. Sowohl die Gestaltung der globalen Indizes als auch die Aufbereitung von Daten für die Vermögensanlage basieren dabei auf Recherchen, die MSCI ebenfalls durchführt.