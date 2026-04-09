PM Insights: MSCI kauft Datenplattform für private Märkte
Im Oktober machte MSCI einen ersten Schritt, um Investitionen in private Märkte zu fördern. Das Unternehmen veröffentlichte einen internationalen Standard zur Einordnung von alternativen Anlagen (Private Assets). Im März folgte der nächste Schritt: Das Finanzhaus übernahm Compass Financial Technologies, einen Indexanbieter für private Märkte und dann Vantager. Die KI-Plattform soll Investoren bei der Due Diligence von Private-Markets-Investitionen unterstützen. Nun gibt MSCI den Kauf einer weiteren Plattform bekannt. Mit PM Insights erwirbt das Unternehmen eine Analyseplattform für private Märkte.
PM Insights hält nach Angaben von MSCI Daten von privaten Unternehmen im Gesamtmarktwert von über 5,5 Billionen US-Dollar. Das Analysehaus stellt täglich Daten für den Sekundärmarkt bereit, mit denen Investoren Private-Equity-Anlagen überwachen können.
Die Daten stammen von institutionellen Broker-Dealern und von Sekundärhandelsteams von Banken. „Durch die Übernahme von PM Insights stellen wir unseren Kunden objektive Sekundärmarktpreise, Liquiditäts- und Referenzdaten zur Verfügung, um eine robustere Portfoliokonstruktion sowie die Entwicklung von Indizes und Analyselösungen zu unterstützen", sagt Luke Flemmer, Leiter des Bereichs Private Assets bei MSCI.
Zu den Bedingungen der Transaktion macht das Unternehmen keine Angaben. Die Finanzergebnisse von PM Insights sollen künftig im berichtspflichtigen Segment „Index“ ausgewiesen werden.