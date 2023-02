Welt-Indizes im Vergleich MSCI World, Emerging Markets oder ACWI - Welcher Index ist das beste Investment?

Vom MSCI World und vom MSCI Emerging Markets hast du bestimmt schon gehört. Aber auch vom MSCI ACWI? Einer der drei Indizes hat in nur einem Jahr schonmal knapp 73 Prozent Plus gemacht. Wir finden, das ist ein guter Grund, die drei einmal genauer unter die Lupe zu nehmen.

© Imago Images / TheNews2

Wofür steht die Abkürzung MSCI?

Die Abkürzung MSCI steht für: Morgan Stanley Capital International. Der berühmteste ihrer Indizes ist der MSCI World Aktienindex. Er deckt etwa 85 Prozent der Marktkapitalisierung aus 23 Industrienationen ab und enthält Aktien von mehr als 1.500 großen und mittelgroßen Unternehmen.

Neben dem MSCI World gibt es auch noch den Index MSCI Emerging Markets. Dieser legt seinen Fokus auf Schwellenländer wie Indien und Brasilien.

Die Bezeichnung MSCI Emerging Markets kann aber auch etwas irreführend sein: China ist beispielsweise der größte Bestandteil. Das Reich der Mitte mit seiner riesigen Wirtschaftskraft würden viele intuitiv vielleicht jedoch nicht direkt als Schwellenland einstufen.

Die Abkürzung ACWI steht für All Countries World Index. Dieser Index ist noch breiter aufgestellt als der Klassiker MSCI World. Denn er enthält neben Firmen aus Industrienationen auch Unternehmen aus Schwellenländern.

Bei ihren jährlichen Erträgen unterscheiden sich die Indizes stark. Wie deren Performance in den Jahren 2009 bis 2022 ausgesehen hat, kannst du in der Tabelle nachschauen.

MSCI World vs. MSCI Emerging Markets vs. MSCI ACWI: Jährliche Performance in Prozent im Vergleich

Jahr MSCI World MSCI Emerging Markets MSCI ACWI 2022 -12,78 -14,85 -13,01 2021 31,07 4,86 27,54 2020 6,33 8,54 6,65 2019 30,02 20,60 28,93 2018 -4,11 -10,26 -4,85 2017 7,51 20,59 8,89 2016 10,73 14,51 11,09 2015 10,42 -5,23 8,76 2014 19,50 11,38 18,61 2013 21,20 -6,81 17,49 2012 14,05 16,41 14,35 2011 -2,38 -15,70 -4,25 2010 19,53 27,14 20,50 2009 25,94 72,94 30,43

Quelle: MSCI-Factsheet, Net Return in Euro, Stand: 31.1.2023

Der MSCI World lieferte die beste Performance im Jahr 2021. In diesem Zeitraum hat er seinen Wert innerhalb eines Jahres um 30 Prozent gesteigert.

Der MSCI Emerging Markets Index ist im Jahr 2009 sogar um satte 73 Prozent gestiegen.

Im selben Jahr verzeichnete auch der MSCI ACWI mit knapp 30 Prozent Plus seine höchste jährliche Wertsteigerung.

Dieser Höhenflug lässt sich auch auf die Finanzkrise zurückführen. Da viele Kurse in der Krise stark gefallen waren, hatten sie im Anschluss enormes Aufwärtspotenzial, das sich in Form von teils starken Kurssteigerungen 2009 äußerte.

Seit 2009, also dem Startzeitraum in der Tabelle, ist der MSCI World maximal um 13 Prozent eingebrochen (2009). 2008 ging es für den Index im Zuge der Finanzkrise allerdings schon einmal um knapp 39 Prozent nach unten.

Zwischen 2009 und 2022 ließ der MSCI World die beiden alternativen Indizes bei der Kennzahl durchschnittlicher Net Return hinter sich:

Zwischen 2009 und 2022 erzielte der MSCI World eine Durchschnittsrendite (Net Return) in Höhe von knapp 12,6 Prozent pro Jahr

im Vergleich zum MSCI ACWI mit 12,2 Prozent und

zum MSCI Emerging Markets mit einem Ertrag in Höhe von 10,2 Prozent.

Der maximale Verlust des MSCI Emerging Markets beträgt seit 2008 -16 Prozent im Jahr 2011. Der MSCI ACWI Index verzeichnete seit 2009 einmal ein Minus von 13 Prozent (2022).

Welche Firmen sind im MSCI World enthalten?

Der Name MSCI World ist etwas irreführend. Denn zwei Drittel der Firmen im Index stammen aus den USA. Dazu zählen auch die größten Positionen Apple, Microsoft und Amazon mit jeweils knapp 4,3 beziehungsweise 1,8 Prozent Anteil am Index.

MSCI World: Die Top-10-Firmen und ihr Anteil am Index in der Übersicht

Unternehmen Anteil am MSCI in % Branche Apple 4,34 Informationstechnologie Microsoft 3,29 Informationstechnologie Amazon 1,77 E-Commerce Alphabet A 1,11 Informationstechnologie Alphabet C 1,04 Informationstechnologie Nvidia 0,91 Informationstechnologie Exxon Mobile 0,91 Energie United Health 0,87 Pharma Tesla 0,86 Elektromobilität Johnson & Johnson 0,80 Pharma

Quelle: MSCI-Factsheet, 31.01.2023

Der MSCI Emerging Markets Index enthält insgesamt 1.374 Unternehmen aus 24 Entwicklungsländern. Firmen aus China, Taiwan, Indien und Südkorea machen zusammen knapp 73 Prozent des Indexes aus. Zu den größten Firmen zählen hier auch wieder vor allem Tech-Werte wie

Taiwan Semiconductor mit einem Anteil von 6,28 Prozent,

die Tencent Holding aus China mit einem Anteil von 4,47 Prozent,

Samsung Electronics aus Südkorea mit einem Anteil von 3,47 Prozent und

der chinesische Konzern Alibaba mit 2,99 Prozent.

Welche Firmen sind im MSCI ACWI Index enthalten?

Wer sich zwischen dem MSCI World und MSCI Emerging Markets Index nicht entscheiden kann, der kann in den MSCI ACWI investieren.

Denn der MSCI ACWI Index ist quasi eine Mischung aus beiden, mit knapp 2.900 Firmen aus 23 Industrienationen und 24 Schwellenländern. 60 Prozent der Unternehmen sitzen in den USA, 5,5 Prozent in Japan, 3,8 Prozent in England und 3,8 Prozent in China.

Die größten Firmenpositionen beim MSCI ACWI Index sind:

Apple mit einem Anteil von 3,9 Prozent,

Microsoft mit einem Anteil von 2,9 Prozent,

Amazon mit einem Anteil von 1,6 Prozent,

und die Google-Mutter Alphabet A mit einem Anteil von 1 Prozent.

Zur Frage, wie du am besten mit den Investieren anfängst, hat Aysun Cifci, ETF-Spezialistin bei der Fondsgesellschaft Amundi, eine klare Meinung, die sie bei „She Speaks Finance“ äußerte: „Bevor du gar nicht investierst, nimm lieber einen breiten Aktienindex. Das ist schon mal ein super Schritt in die richtige Richtung.“