Wer einen Welt-ETF hält, denkt, er sei breit gestreut. Doch wie viel USA steckt inzwischen wirklich drin – und wird der Markt gerade gefährlich einseitig? Ein Experte ordnet ein.

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Wer sich einen ETF auf den MSCI World oder den FTSE All World ins Depot legt, kauft nach eigenem Verständnis die ganze Welt. Tatsächlich dominieren die USA den Index derzeit so stark wie selten zuvor – vor allem wegen einer Handvoll KI- und Technologiewerte. Genau das sorgt für Diskussionen: Bildet sich hier die nächste Blase wie zur Jahrtausendwende?

Birte Penshorn hat Stefan Kuhn von Fidelity International in Frankfurt getroffen und ihn zu diesem Thema befragt. Zusammen mit Martin Vornweg-Brückner gehen sie nun in der aktuellen Folge von „Expedition Investment“ die Antworten durch.

Blase oder nicht?

Kuhn sieht deutliche Unterschiede zur Dotcom-Zeit. Damals hätten viele Geschäftsmodelle kaum echte Substanz gehabt. Bei der aktuellen KI-Entwicklung erkennt er dagegen reale Effizienzgewinne. Trotzdem räumt er ein, dass die Konzentration auf wenige Unternehmen Risiken birgt.

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Was das für das eigene Portfolio bedeutet

Besonders spannend wird es, wenn es um die USA-Gewichtung im eigenen Depot geht. Kuhn nennt dazu eine Zahl, die viele überraschen dürfte – und erklärt, warum selbst ein bewusstes Untergewicht kaum wirklich vor der US-Dominanz schützt.

Für alle, die die eigene Streuung überdenken wollen, hat Kuhn im Gespräch außerdem zwei konkrete Denkansätze mitgebracht, mit denen sich das USA-Übergewicht abmildern lässt – ohne den Markt komplett zu verlassen. Welche das sind und worauf Anleger dabei achten sollten, hören Sie in der aktuellen Folge von „Expedition Investment“.

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Disclaimer:

Die in diesem Podcast zur Verfügung gestellten Informationen stellen keine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Sie dienen ausschließlich zu Informationszwecken und zur Unterhaltung. Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, darunter fällt das Risiko des Kapitalverlustes.