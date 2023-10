Wer eine bestimmte Marktmeinung hat, findet dazu auch den passenden Anlagestil: Bei stark steigenden Kursen sollten wachstumsstarke Growth-Aktien gut laufen. Bei fallenden Märkten eher Qualitätsaktien. Momentum sollte eigentlich immer laufen. Soweit die Theorie. Ob dies auch in der Praxis die jeweils richtige Entscheidung gewesen wäre, wollte Pascal Kielkopf genauer wissen.

Der Kapitalmarktanalyst von HQ Trust untersuchte dafür die Performance des globalen Aktienindex MSCI World und der sechs wichtigsten Faktorindizes (Growth, Minimum Volatility, Momentum, Quality, Small Caps sowie Value) in den vergangenen zehn Jahren. Kielkopf unterteilte die Monate mit steigenden und fallenden Kursen dabei in jeweils zwei gleich große Segmente und berechnete die jeweiligen Durchschnittsrenditen. Dem stellte er zum Vergleich die durchschnittlichen monatlichen Renditen des Gesamtzeitraums gegenüber.

Seine Erkenntnisse: Auf den ersten Blick scheinen die Performance des MSCI World und seiner sechs Faktorindizes gar nicht so weit auseinander zu liegen. Die auf Monatssicht marginalen Differenzen machten auf längere Sicht jedoch einen enormen Unterschied. Habe sich der MSCI World in den vergangenen zehn Jahren mit einem Plus von 198 Prozent fast verdreifacht, seien bei Value-Aktien „nur“ +132 Prozent drin gewesen. Mit Qualitätsaktien ließe sich mit +295 Prozent dagegen am meisten verdienen. Der Momentum-Stil, der lange Zeit vorne lag, rutschte am Ende sogar noch auf Rang 3 hinter Growth ab: Vor allem in den vergangenen drei Jahren hätten sich die Trends häufig abgewechselt, womit Momentum nicht gut zurechtgekommen sei. Die Aktien mit den geringsten Schwankungen (Minimum Volatility) seien mit einem Zuwachs von169 Prozent zwar hinter dem Gesamtmarkt zurückgeblieben, die Volatilität sei mit 10,5 Prozent versus 13,5 Prozent des MSCI World dagegen tatsächlich spürbar geringer ausgefallen.

Hier die grafische Übersicht der Ergebnisse:

Der Detailblick auf die vier Marktphasen liefert außerdem weitere Erkenntnisse, so Kielkopf: