Rund drei Viertel der Aktien entwickelten sich seit Anfang 2023 schlechter als der Index. So viele „Underperformer“ über einen solch langen Zeitraum gab es seit Auflage des Index vor fast 70 Jahren noch nie. Selbst in der Hochphase des Technologiebooms in den Jahren 1998 und 1999, als wenige Titel aus dem Technologie- und Telekommunikationsbereich den Index hochzogen, war die Anzahl der Underperformer nicht so hoch wie in den vergangenen 18 Monaten.

Seit der Einführung von Chat GPT und dem Beginn des KI-Hypes Anfang 2023 haben die Aktien der großen US-Technologiewerte die Indizes fast im Alleingang nach oben gezogen. Die Diskrepanz zwischen der Indexperformance und der durchschnittlichen Entwicklung aller im Index enthaltenen Aktien war in den vergangenen 18 Monaten so groß wie selten zuvor. Während der S&P 500 Index in diesem Zeitraum (inklusive Dividenden) um 46 Prozent zulegen konnte, lag die durchschnittliche Performance aller Indextitel (S&P 500 Equal Weight Index) „nur“ bei knapp 20 Prozent.

Seit Anfang 2023 ist der Wert aller im S&P 500 Index enthaltenen Aktien um 15,2 Billionen US-Dollar auf 48,5 Billionen US-Dollar gestiegen. Davon entfallen 9,1 Billionen auf die sechs größten Titel (Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon und Meta), wobei Nvidia allein 2,8 Billionen ausmacht.

Übergewicht weniger Tech-Aktien

Die „Magnificent Six“ haben inzwischen einen Indexanteil von 31 Prozent. Am Ende des Technologiebooms zur Jahrtausendwende lag der Anteil der Aktien der sechs größten Unternehmen nur bei 19 Prozent. Damit hat die Konzentration innerhalb des Index einen historischen Höchstwert erreicht. Isoliert betrachtet ließe diese Entwicklung einen gewaltigen Börsencrash befürchten.

Doch es gibt einen signifikanten Unterschied zwischen der exzessiven Börsenphase zur Jahrtausendwende und heute. Die heutigen Index-Schwergewichte sind sehr viel profitabler, als es die größten sechs Titel zur Jahrtausendwende waren. Damals erwirtschafteten die „Top 6“ nur 7,3 Prozent der Gewinne aller im Index enthaltenen Unternehmen. Heute sind es fast zwanzig Prozent. Damals waren die größten sechs mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von über 60 fast 2,6-mal so hoch bewertet wie der Index. Heute liegt ihre Bewertung mit dem 35-fachen „nur“ 1,6-mal so hoch.

Wer heute in ein Indexportfolio investiert, muss sich über zwei Dinge im Klaren sein: Erstens eine sehr hohe Abhängigkeit von der Entwicklung einiger weniger großer Indextitel, die zweitens relativ hoch bewertet sind, was hohe Erwartungen an das zukünftige Gewinnwachstum impliziert. Solange diese Erwartungen erfüllt oder übertroffen werden, kann die Rally weitergehen. Die Fehlertoleranz („margin for error“) wird mit jedem weiteren Anstieg der Bewertungen aber immer geringer.

Auch der von den Schwergewichten dominierte S&P 500-Index ist mit dem 21,2-fachen der erwarteten Gewinne recht üppig bewertet. Im Vergleich dazu ist die Bewertung des breiten Aktienmarkts mit einem Durchschnitts-KGV von 16,5 im historischen Kontext noch recht moderat. US-Aktien sind also billiger, als es der Index auf den ersten Blick erwarten lässt. Diese Differenz könnte man auch als Potenzial für aktive Investoren bezeichnen, zumindest aber als Risikopuffer für den Fall, dass den Aktien der Schwergewichte mal die Luft ausgeht.

Die großen Indizes, die auch als Maßstab für die Leistung von Fondsmanagern herangezogen werden, waren in den vergangenen Jahren ein schwer zu schlagender Gegner. Wer die Aktien der Top-Sechs- Unternehmen nicht entsprechend hoch im Portfolio gewichtet hat, riskiert, sein Mandat oder gar seinen Job zu verlieren; oder wie es ein Portfoliomanager jüngst im Wall Street Journal zum Ausdruck brachte: „No Nvidia in your portfolio? You’re just toast.“ (Ohne Nvidia im Portfolio bist du erledigt). Deshalb bewegen sich immer mehr Portfoliomanager in Richtung des Index oder gehen sogar noch einen Schritt weiter und gewichten die großen Werte überproportional. Nicht aus fundamentaler Überzeugung, sondern aus blanker Not.

Wachstum ist nicht endlos

Dies schürt eine selbsterfüllende Prophezeiung. Je mehr Geld in die Indexschwergewichte umgeschichtet wird, sei es durch direkte Käufe oder indirekt über Indexfonds, desto höher steigen ihre Kurse und desto größer wird der Druck auf andere Manager, das Gleiche zu tun. Wie weit sich dieser Prozess noch fortsetzen kann, hängt vor allem von der Ertragsent­wicklung der großen Technologiekonzerne ab.

Doch selbst wenn die hochgesteckten Erwartungen erfüllt werden, wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Zum einen müssen die enormen Investitionen in KI-Infrastruktur wieder reingeholt werden. Zum anderen stoßen die Unternehmen an kartellrechtliche und ordnungspolitische Grenzen, wie die großen Klagen der EU gegen Apple und Microsoft zeigen. Je größer und mächtiger diese Konzerne werden, desto stärker wird der regulatorische Gegenwind. Das bedeutet zwar nicht das Ende des Wachstums, schränkt dieses aber ein.

Diese Entwicklung wirkt sich auch auf den MSCI World Index aus, der trotz seiner fast 1.500 Aktien zunehmend von den großen US-Technologiewerten getragen wird. In den vergangenen Jahren hat das sehr geholfen. Hinzu kam der feste US-Dollar, und so wurde der Index zum Liebling vieler Anleger.

Doch es gab auch andere Zeiten. Wer Anfang 2000 investierte, musste sich über 13 Jahre gedulden, bis der Index das Einstiegsniveau wieder nachhaltig überschreiten konnte (sogar inklusive Dividenden). In diesem Zeitraum gab es zwei Crashs, in denen mehr als die Hälfte des Anlagebetrags verloren ging. Der verlorenen Dekade folgte ein fulminanter Anstieg, womit sich seit Anfang des Jahrtausends ein Indexplus von 5,4 Prozent pro Jahr ergibt.

Auch wenn eine Wiederholung der ernüchternden Phase von 2000 bis 2013 nicht zu erwarten ist, sollte die herausragende Entwicklung der vergangenen Dekade nicht als Erwartungsgrundlage für die kommenden zehn Jahre dienen.

Unbeachtete Aktien-Perlen

Die zunehmende Fokussierung auf die großen Indexwerte hat aber auch etwas Positives. Es gibt immer mehr zu Unrecht verschmähte Aktien qualitätsstarker Unternehmen, bei denen die Aktienkurse trotz steigender Unternehmensgewinne gefallen sind. Dadurch hat sich die Bewertung der Titel deutlich reduziert und das Chancenpotenzial entsprechend verbessert.

Wann die Aufholjagd dieser Aktien beginnt, hängt auch von der Gewinnentwicklung der Indexschwergewichte ab. Solange diese die hochgesteckten Wachstumserwartungen erfüllen, dürften ihre Aktien auf Kurs bleiben. Sollten die Geschäftszahlen oder der Ausblick des Managements dagegen enttäuschen, wird die Schwerkraft der Finanzmärkte diese Titel besonders stark nach unten ziehen.