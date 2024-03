ETF-Neuheit MSCI World ETF ohne USA: Ohne Klumpenrisiko zum optimalen Weltdepot

Für viele Anleger gilt der MSCI World als Basisprodukt für den Portfolioaufbau. Doch die gute Entwicklung an der Wall Street hat zu einem hohen Klumpenrisiko geführt. Fast 71 Prozent der Aktien stammen aus den USA. Abhilfe schafft ein neuer ETF von Xtrackers.

© Sven Stoll mit Canva

Der MSCI World Index gilt oft als erste Empfehlung für Einsteiger, als sichere Basis für Fortgeschrittene und ist auch bei vielen professionellen Anlegern beliebt. Seit der erste ETF auf den Weltindex, der iShares MSCI World UCITS ETF (Dist), im Oktober 2005 aufgelegt wurde, ist das Interesse an diesem Index stetig gewachsen.

MSCI World ETF: Die Wahrheit hinter der scheinbaren Vielfalt

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Sein größerer und zugleich kostengünstigerer Bruder, der iShares Core MSCI World ETF, verwaltet inzwischen mehr als 62 Milliarden Euro und erzielte in den vergangenen zehn Jahren eine Rendite von fast 12 Prozent pro Jahr. Mit Investitionen in mehr als 1.500 Aktien aus über 20 Ländern bietet er eine breite Streuung über den gesamten Globus und verschiedene Branchen und Sektoren, was für viele Anleger besonders verlockend klingt.

Die vermeintliche Vielfalt des MSCI World ETF wird jedoch stark von den USA und dem Technologiesektor dominiert. Mit der rasanten Rally der Wall-Street-Aktien hat sich die Gewichtung immer weiter verschoben: Mittlerweile stammen über 70 Prozent der Unternehmen aus den USA, wobei die Top-5-Investments Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon und Meta Platforms bereits über 16 Prozent des gesamten Index ausmachen. Dies zeigt, dass der MSCI World ETF keineswegs die breite Streuung über verschiedene Regionen und Branchen bietet, wie es sein Name suggeriert.

Kurs-Gewinn-Verhältnis im Vergleich: USA gegenüber anderen Regionen

Doch welche Region bietet in Zukunft die besten Chancen? Diese spannende Frage gehört zum Standard, wenn es um Investitionsentscheidungen geht. Schnell stößt man dabei auf Bewertungen. Sie geben Aufschluss darüber, wie teuer oder günstig ein Markt einzuschätzen ist. US-Aktien sind mittlerweile im Schnitt um über 50 Prozent höher bewertet als europäische Titel. So liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des amerikanischen S&P 500 derzeit bei 25, während beispielsweise europäische Aktien, gemessen am Euro Stoxx 50, mit KGVs von 15 gehandelt werden. Aktien aus Schwellenländern sind mit einem KGV von 14 noch günstiger bewertet.

An der Börse werden neue Trends, wie der aktuelle Hype um künstliche Intelligenz, von den Märkten oft schneller erfasst als die damit verbundenen Risiken. Dies bedeutet nicht zwangsläufig, dass sich eine Blase bildet, da höhere Bewertungen gerechtfertigt sind, wenn die Unternehmen steigende Gewinne ausweisen. US-Unternehmen haben in der Vergangenheit oft deutlich höhere Gewinnzuwächse erzielt als ihre europäischen Pendants: Der S&P 500 verzeichnete in den zurückliegenden 20 Jahren ein durchschnittliches jährliches Gewinnwachstum von knapp 6 Prozent, der Stoxx 600 Europe hingegen nur von rund 2 Prozent. Diese Diskrepanz erklärt auch die traditionell höhere Bewertung des US-Marktes.

Doch aktuell scheint der Markt die bestmöglichen Aussichten für US-Aktien eingepreist zu haben, während in Europa und den Schwellenländern (bis auf einige Einschränkungen) das Gegenteil der Fall zu sein scheint. Daher ist das Risiko negativer Überraschungen an der Wall Street möglicherweise deutlich höher als in anderen Teilen der Welt.

Portfoliooptimierung: Neuer ETF für eine ausgewogene Gewichtung im MSCI World

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Xtrackers MSCI World ex USA Ucits ETF Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Welt

Aktienfonds Welt Auflegung: 06.03.2024

06.03.2024 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A.

DWS Investment S.A. ISIN: IE0006WW1TQ4

IE0006WW1TQ4 Kosten: 0,15 Prozent

0,15 Prozent Volumen in Mio. EUR: 3,75

Wem der US-Aktienanteil im MSCI World zu hoch ist, hat mit dem am 6. März 2024 neu aufgelegten Xtrackers MSCI World ex USA ETF eine Möglichkeit, das Ungleichgewicht aus dem Index zu entfernen. Bisher mussten Anleger, die den US-Anteil reduzieren wollten, dazu weitere ETFs für Regionen wie Europa oder Japan kaufen. Dies führte häufig zu einem unübersichtlichen Portfolio. Der neue ETF löst dieses Problem, indem er die USA und damit das Tech-Cluster einfach ausklammert.

Eigenes US-Exposure mit ETFs oder Fonds

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Wer sich den ETF ins Depot legt, kann über einen zweiten ETF, beispielsweise den iShares Core S&P 500 ETF oder den technologielastigen Invesco QQQ Nasdaq 100 ETF, ein eigenes US-Exposure aufbauen und den USA-Anteil nach Wunsch wählen. Denkbar sind auch verschiedene Smart-Beta-ETFs auf US-Aktien wie der iShares MSCI USA Momentum Factor ETF oder gute aktiv gemanagte Fonds, die sich langfristig bewährt haben. Beispiele sind der JPM US Growth oder der Alger American Asset Growth (siehe Chart).

Im zugrundeliegenden MSCI World Ex USA Index haben derzeit japanische Aktien mit rund 21 Prozent das höchste Gewicht. An zweiter Stelle stehen Aktien aus Großbritannien mit knapp 13 Prozent, gefolgt von Titeln aus Frankreich mit 12 Prozent, Kanada mit 10 Prozent und Schweizer Aktien mit 8 Prozent. Deutsche Werte machen immerhin noch einen Anteil von 7,6 Prozent aus. Insgesamt bündelt der Index 870 Einzeltitel. Die Top-Einzelwerte sind Novo Nordisk, ASML, Nestlé, Toyota und LVMH.

Fazit: Der neue Xtrackers MSCI World ex USA ETF eröffnet die Möglichkeit, das hohe Klumpenrisiko von US-Aktien im MSCI World Index zu umgehen und Portfolios auf einfache Weise ausgewogener zu gestalten. Durch den Ausschluss der USA und die Möglichkeit, über separate ETFs oder aktiv gemanagte Fonds ein eigenes US-Exposure aufzubauen, können Anleger eine breitere Diversifikation erreichen und von den unterschiedlichen Chancen in verschiedenen Regionen profitieren.