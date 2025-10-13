Wer heute einen ETF auf den MSCI World kauft, investiert vor allem in amerikanische Technologiekonzerne. Aber war das schon immer so? Ein Blick zurück zeigt: Der beliebteste Index der Deutschen hat sein Gesicht komplett verändert.

Von Öl-Giganten zu Tech-Konzernen

Steigen wir in die Zeitmaschine. 1992 führt Exxon Mobil die Rangliste an, gefolgt von Coca-Cola, AT&T, General Electric, Walmart, Merck & Co und Philip Morris. Die sieben größten Unternehmen im Index machen gerade einmal 8,5 Prozent aus. Von Technologiekonzernen fehlt jede Spur. Traditionelle Branchen wie Öl, Banken und Industrie beherrschen das Feld.

Doch dann kommt die erste Welle. Mitte der 1990er-Jahre schafft Microsoft als erster Softwarekonzern den Sprung in die Top sieben. Windows 95 löst einen PC-Boom aus. Die Börsenlandschaft beginnt sich zu drehen. Um die Jahrtausendwende erreichen mit BP und HSBC noch europäische Konzerne die Spitzenplätze. Doch ihre Zeit läuft ab. Was folgt, ist eine beispiellose Machtverschiebung: Technologiekonzerne übernehmen die Führung und verdrängen eine Branche nach der anderen.

Fast forward ins Jahr 2025. Heute beherrschen sieben Konzerne den Index: Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft, Meta, Tesla und Nvidia. Ihr gemeinsamer Anteil? Fast ein Viertel des gesamten MSCI World. Die Konzentration hat sich verdreifacht.

Diese Entwicklung spiegelt sich in den Länderdaten wider. 1997 stellen amerikanische Unternehmen rund die Hälfte des MSCI World. Heute steht der US-Anteil bei über 70 Prozent. Während die USA wachsen, schrumpft der Rest. Japan, das Ende der 1980er-Jahre kurzzeitig fast die Hälfte des Index ausmachte und 1997 noch zweitwichtigstes Land war, liegt heute bei 5,4 Prozent. Deutschland fällt von 4,7 Prozent auf 2,1 Prozent. Kein Land außer den USA erreicht eine zweistellige Gewichtung.

Wie diese Verschiebungen entstehen

Die Mechanik dahinter ist simpel. Der MSCI World gewichtet Unternehmen nach ihrer Marktkapitalisierung. Steigt der Aktienkurs, wächst automatisch der Anteil am Index. Jedes Quartal prüft ein „Index Review“ die Zusammensetzung. Im August flogen 16 Unternehmen raus, 14 neue kamen rein. Die Indexbetreiber krempelten dabei 0,4 Prozent des Börsenkapitals um. Über Jahre summieren sich diese Anpassungen zu den massiven Verschiebungen, die wir heute sehen.

Hinter den nackten Zahlen stecken konkrete Unternehmen. Die Kursgewinne amerikanischer Technologieunternehmen treiben die Entwicklung. Apple, Microsoft und Nvidia allein machen heute circa 15 Prozent des Index aus. Dazu kommen Alphabet, Meta, Amazon und Tesla. In den vergangenen Monaten kletterte auch der Halbleiterhersteller Broadcom in die Spitzengruppe und steht mit 1,83 Prozent auf Rang 6 (Stand 30. September).

Konzentration: Chance und Risiko

Diese Entwicklung hat zwei Seiten. Die Dominanz der Tech-Giganten bescherte Anlegern hohe Renditen. Aber sie schafft auch Risiken. Brechen die Kurse dieser wenigen Unternehmen ein, trifft es den gesamten Index hart. Viele Vermögensberater warnen vor Klumpenrisiken. Die USA, der Technologiesektor, wenige Schwergewichte – der Index widerspreche dem Grundgedanken der breiten Streuung.

Die Geschichte kennt bereits ein ähnliches Szenario. Der MSCI World erlebte Ende der 1980er-Jahre eine Phase extremer Konzentration. Japanische Unternehmen erreichen auf dem Höhepunkt der Spekulationsblase eine Gewichtung von etwa 40 Prozent. Als die Blase im Dezember 1989 platzt, stürzt der Nikkei 225 um 80 Prozent ab. Der MSCI World verliert 24 Prozent. Neun Monate nach dem Crash erreicht der Index seinen Tiefpunkt im September 1990.

Doch dann zeigt sich die Stärke der Diversifikation. Bereits drei Jahre und drei Monate später, im März 1993, hat der MSCI World die Verluste ausgeglichen. Der Nikkei 225 braucht Jahrzehnte. Die Streuung über mehrere Länder mildert die Folgen.

Ein direkter Vergleich hinkt allerdings. Die hohen Bewertungen japanischer Unternehmen beruhten auf Verwerfungen an den Währungsmärkten. Die amerikanischen Technologiekonzerne stehen auf einem anderen Fundament. Sie erwirtschaften Multi-Milliarden-Umsätze und wachsen weiter. Apple, Microsoft, Alphabet und Meta erreichen EBIT-Margen von über 20 Prozent. Dazu kommt ein entscheidender Unterschied: Diese Konzerne agieren global. Sie erwirtschaften ihre Umsätze in Dutzenden von Ländern. Sie hängen nicht von der US-Wirtschaft allein ab.

Was bedeutet das für Anleger?

Trotz aller Verschiebungen bleibt eine Konstante. Seit Anfang 1988 liegt die durchschnittliche jährliche Rendite bei 8,8 Prozent. Die Zusammensetzung änderte sich ständig. Unternehmen kamen, Unternehmen gingen. Die Rendite blieb stabil. Der Index erfüllt seinen Zweck: Er bildet den Aktienmarkt der Industrieländer ab, wie er sich entwickelt. Die Stiftung Warentest empfiehlt den MSCI World weiterhin als Basis für Privatanleger.

Die Frage nach der richtigen Strategie bleibt. Die zunehmende Konzentration spricht für Ergänzungen. Der MSCI ACWI enthält zusätzlich Schwellenländer und reduziert den US-Anteil um etwa 10 Prozentpunkte. Auch eine Kombination aus MSCI World und MSCI Emerging Markets verbessert die Streuung.

Am Ende bleibt der MSCI World das, wofür er konzipiert wurde: ein Abbild der großen Aktienmärkte dieser Welt. Dass amerikanische Tech-Konzerne heute dominieren, zeigt nicht einen Fehler des Index – sondern die Realität der globalen Wirtschaft.