Gewerbeversicherungen So stark bedrohen Corona und Ukraine-Krieg den Mittelstand

Wie wirken sich Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg auf den Versicherungsmarkt bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) aus? Was sollten Versicherer jetzt tun, um sich optimal für die Zukunft zu positionieren? Diese und weitere Fragen werden in der von MSR durchgeführten Studie „KUBUS Gewerbekunden“, in der jährlich über 2.500 Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern befragt werden, beantwortet.

Situation im Gewerbekundenmarkt von Versicherungen

Nur ein kleiner Teil der Unternehmen ist von der aktuellen Situation in einem bedrohlichen Ausmaß betroffen – die Energiekrise setzt den Markt jedoch zunehmend unter Druck

Weniger Servicekontakte führen zu einer Entlastung der Serviceeinheiten

Betreuung ist unabhängig von Geschäftsvorfällen notwendig

Jedes sechste Unternehmen ist im bedrohlichen Maße

von der Corona-Krise oder dem Ukraine-Krieg betroffen

Insbesondere kleine Unternehmen haben zu Beginn der Corona-Pandemie im Sommer 2020 unter den Auswirkungen der Pandemiebekämpfung gelitten: Drei von vier Unternehmen waren in ihrer Geschäftstätigkeit zumindest deutlich spürbar betroffen. Jedes vierte Unternehmen stufte in dieser Zeit die eigene Situation mindestens als bedrohlich ein, jedes zehnte Unternehmen gar als existenzbedrohend.

Zwei Jahre später sehen sich deutlich weniger Unternehmen durch die Corona-Pandemie bedroht. Mitten in dieser Erholungsphase führen jedoch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges bei kleinen und mittleren Unternehmen erneut zu Spannungen. Insbesondere gestörte Lieferketten sowie die infolge des Krieges stark gestiegenen Energiekosten sorgen für Unsicherheiten im Markt.

Bedrohlich betroffen durch...

Wie Gewerbekunden von Krisen betroffen sind; Jahreswerte; Angaben in Prozent © MSR Consulting Group

Der überwiegende Teil der KMU (84 Prozent) gibt an, dass ihre Unternehmenstätigkeit durch Corona oder den Krieg in der Ukraine nicht bedrohlich betroffen ist. 16 Prozent der Befragten stufen jedoch die Belastungen für das eigene Unternehmen durch mindestens eine der aktuellen Krisen als bedrohlich ein.

Nur 5 Prozent der Unternehmen sind durch beide Krisen bedrohlich betroffen. Auch wenn nur noch jedes sechste Unternehmen in einem bedrohlichen Ausmaß betroffen ist, haben Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg den Markt in den letzten beiden Jahren verändert und stellen ihn auch zukünftig vor große Herausforderungen.

Es wird sich noch zeigen, welche Folgen die Einschränkungen im osteuropäischen Absatzmarkt, die weiterhin gestörten Lieferketten und vor allem die in den letzten Monaten drastisch angestiegenen Energiepreise haben werden.