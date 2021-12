Müller geht, Brauch kommt Führungswechsel: Fonds Finanz holt Softfair-Chef in die Geschäftsleitung

Matthias Brauch (40) wird ab 1. November 2016 neues Mitglied der Geschäftsleitung bei Fonds Finanz Maklerservice. Er übernimmt die Verantwortung für den Unternehmensbereich „Innovation & Technologie“ und folgt damit auf Sven Müller (40), der das Unternehmen Ende Februar 2017 auf eigenen Wunsch verlassen wird.

Müller ist seit knapp 13 Jahren bei der Fonds Finanz tätig und gehört damit zu den „Mitarbeitern der ersten Stunde“. Müller steht dem Unternehmen auch nach seinem Ausscheiden als externer Berater zur Verfügung. Die von Sven Müller seit 2009 aufgebaute Sparte Sach übernimmt Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz.



Experten für Digitalisierung und Prozessautomatisierung auf allen Hierarchie-Ebenen gesucht

Auf Sven Müller folgt Matthias Brauch als neues Mitglied der Geschäftsleitung. Brauch ist derzeit Geschäftsführer bei Softfair in Hamburg. Zum 30. September 2016 gibt Brauch die Geschäftsführung bei Softfair auf, um zur Fonds Finanz nach München zu wechseln.

„Brauch gilt als ausgewiesener Experte für Digitalisierung und Prozessautomatisierung“, erklärt Fonds Finanz. Mitarbeiter mit dieser Qualifikation sind beim Münchener Maklerpool derzeit sehr gefragt - und zwar auf allen Hierarchie-Ebenen. Man habe einen hohen Bedarf an Fachkräften aus den Bereichen Projektmanagement und IT, erklärte Porazik vergangene Woche gegenüber DAS INVESTMENT.com. Aufgrund der angespannten Lage auf dem Arbeitsmarkt in München sucht das Unternehmen in ganz Deutschland nach qualifizierten Mitarbeitern. Um Top-Fachkräfte nach München zu locken, stellt das Unternehmen ihnen firmeneigene Wohnungen in der bayerischen Landeshauptstadt in Aussicht.