Münchener Verein bringt neue Fondspolice

Die Versicherungsgruppe Münchener Verein ist zum Jahresbeginn mit der neuen fondsgebundenen Rentenversicherung „MV Flexi-Rente Invest“ an den Markt gegangen. Dabei kann der Kunde aus einer Palette von über 70 Fonds namhafter Investmentgesellschaften wählen. Das Produkt, das wahlweise in Form einer Basisleibrente oder einer Rentenversicherung zu haben ist, soll dem Kunden vor allem mehr Flexibilität bieten.In der Rentenzeit kann sich der Versicherungsnehmer beispielsweise aussuchen, ob er eine lebenslange Rente, eine einmalige Kapitalauszahlung oder lieber eine Mischung aus beidem will. Zudem hat er die Option, das Rentenkapital bei Ablauf – ohne erneute Gesundheitsprüfung – in eine Pflegerentenversicherung umzuwandeln.