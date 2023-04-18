Münchener Verein Handwerker-Versicherer will mit Lebensversicherungen wachsen 

Neues Gesicht beim Münchener Verein: Mit Karoline Viktoria Mielken hat der traditionell im Handwerk fest verankerte Versicherer eine Expertin für Maklervertrieb und Honorarberatung an Bord geholt. Sie will jetzt gemeinsam mit Vermittlern Produkte entwickeln, um mit Lebensversicherungen zu wachsen.

Karoline Viktoria Mielken wechselt zum Münchener Verein, wo sie ab sofort als Vorstandsbevollmächtigte für die Lebensparte im Maklervertrieb tätig ist. Die 37-Jährige kommt von Nettowelt, einem Dienstleister für mehr als 1.200 Honorarvermittler von Versicherungen. Das Produktangebot besteht aus Nettopolicen unterschiedlicher Versicherer im Bereich der Altersvorsorge und Geldanlage.

Münchener Verein will in der Lebensversicherung wachsen Karoline Viktoria Mielken © Münchener Verein

Bei dem Goslaer Unternehmen war Mielken Geschäftsführerin mit den Schwerpunkten Marketing, Unternehmenskommunikation und Personal. Nach ihrer Ausbildung arbeitete sie als Direktionsbeauftragte Spezialvertrieb Leben und Key Account Managerin Maklervertrieb der VHV sowie in der Maklerbetreuung und als Biometrie-Spezialistin der Versicherungsgruppe die Bayerische.

„Mit ihrer jahrelangen Erfahrung in der Maklerwelt wird sie unseren Wachstumskurs forcieren“, sagt Joachim Rahn, Leiter der Maklerorganisation des Münchener Vereins. In ihrer neuen Position soll sie speziell alle Themen rund um die Lebensversicherung verantworten. Hierzu soll sie konzeptionell arbeiten und ihren neuen Arbeitgeber „vertrieblich voranbringen“.

Know-how zu Biometrie, Altersvorsorge und Honoraren

„Mein Ziel ist es, mein Know-how aus Biometrie, Altersvorsorge und alternativen Vergütungsthemen zu nutzen, um den Münchener Verein in der Lebensversicherung zu einem wichtigeren Anbieter zu machen, insbesondere wenn es um das Handwerk geht. Makler stehen hier oft vor größeren Herausforderungen und genau an dieser Stelle wollen wir uns stärker positionieren“, sagt Mielken.