Münchener Verein: Karsten Kronberg neu im Vorstand

In seiner neuen Funktion ist Kronberg für die Bereiche Asset Management und Rechnungswesen zuständig. Der studierte Volkswirt ist damit Vorstand Nummer 4 neben dem Vorstandsvorsitzenden Rainer Reitzler (Vertrieb, Außenorganisation, Personal), Hartmut Krause (Revision, Risikomanagement, Betriebswirtschaft, Datenschutz) und Andrea Wozniak (Ressort Service, Mathematik Kranken und Leben, Informatik).Kronberg ist seit über 20 Jahren in verschiedenen Positionen in der Versicherungswirtschaft tätig. 2005 übernahm er die Führung des Fachbereichs Rechnungswesen beim Münchener Verein.