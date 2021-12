Karen Schmidt 22.01.2009 Lesedauer: 1 Minute

Münchener Verein richtet Maklervertrieb neu aus

Der Münchener Verein hat seinen Maklervertrieb umstrukturiert. Bundesweit gibt es nun vier Maklerdirektionen. In Berlin ist Ingo Buschmann der Regionaldirektor für den Osten, Helge Mattscheck kümmert sich in Hamburg um die unabhängigen Berater im Norden Deutschlands. Die Maklerdirektion West leitet Robert Kötz in Köln, während sein Kollege Norbert Fink in München den Süden Deutschlands abdeckt.