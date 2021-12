Münchener Verein startet Pflege-Bahr-Tarif

VSH-Rechner Zu teuer? Optimieren Sie Ihre Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung

Beim Pflege-Bahr-Tarif des Münchener Vereins können Kunden für jede Pflegestufe die Tagegeldhöhe individuell aussuchen und entscheiden, ob die Tagegelder nur für die vollstationäre oder auch für die ambulante Pflege gelten sollen. Das Produkt gilt weltweit und beinhaltet einen Inflationsschutz durch die verpflichtende Dynamik.



Weitere Leistungen sind unter anderem die Einmalzahlung in Höhe von bis zu 10.000 Euro, zum Beispiel für einen Treppenlift oder einen pflegegerechten Umbau der eigenen vier Wände, volle Zahlung auch bei der Pflege durch einen Laien sowie eine bundesweite 24-Stunden-Pflegeplatzgarantie.

Seit Jahresbeginn fördert der Staat den Abschluss eines privaten Pflegetagegeldes, kurz Pflege-Bahr genannt, mit 60 Euro im Jahr. Die Leistung beträgt monatlich mindestens 600 Euro in Pflegestufe 3, davon 30 Prozent in Pflegestufe 2, 20 Prozent in Pflegestufe 1 und 10 Prozent in Pflegestufe 0. Der Mindestbeitrag beträgt monatlich 15 Euro. Davon übernimmt der Staat 5 Euro.