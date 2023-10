Münchener Hypothekenbank Immobilien unter Druck: „Eine Trendumkehr ist wahrscheinlich nicht vor 2025 zu erwarten“

Explodierende Baukosten und rasant gestiegen Zinsen haben die Stimmung auf dem Immobilienmarkt deutlich abgekühlt. In der Folge gingen die Immobilienpreise seit dem zweiten Halbjahr 2022 zurück: Wohnungen und Häuser verbilligten sich im Vergleich zum Vorjahresquartal um 9,9 Prozent. Das zeigten Zahlen des Statistischen Bundesamtes vom September. Es war das stärkste Minus im Quartalsvergleich seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2000.

Die Münchener Hypothekenbank ist mit rund 50 Milliarden Euro an Darlehen ein Schwergewicht unter den größten deutschen Immobilienfinanzierern. Holger Horn, Chef der Münchener Hypothekenbank, kennt den Markt und blickt verhalten in die Zukunft. Im kommenden Jahr prognostiziert er erneut einen leichten Rückgang um einige Prozentpunkte. „Eine Trendumkehr ist wahrscheinlich nicht vor 2025 zu erwarten", sagte er gegenüber „Bloomberg“.

Münchener Hypothekenbank schult Mitarbeiter um

Die Nachfrage auf dem Immobilienmarkt sei deutlich zurückgegangen. „Ich gehe davon aus, dass wir beim Neugeschäft mit privaten Wohnimmobilien dieses Jahr etwa 50 bis 55 Prozent des Vorjahresniveaus erreichen werden”, erklärte Horn. Das Transaktionsvolumen am Markt sei weiterhin niedrig. „Die Zinssituation auf der einen Seite und die Preisvorstellungen von Verkäufern auf der anderen Seite passen noch nicht zusammen.“

Das hat auch Folgen für die Belegschaft der Münchener Hypothekenbank. Statt Entlassungen plant die Bank jedoch, ihre Mitarbeiter in anderen Bereichen wie der Kreditauszahlung einzusetzen. So würden Mitarbeiter, die in der privaten Wohnimmobilienfinanzierung Kreditanträge bearbeitet haben, derzeit in anderen Bereichen eingesetzt oder umgeschult.