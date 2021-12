Münchner-Rück-Chef: Verkauf von Lebenspolicen bringt zu wenig Ertrag

Probleme bei der Victoria Leben seien aber nicht der Grund für die Umbenennung gewesen. „Richtig ist, dass die Victoria Leben nicht ausreichend Risikotragfähigkeit besitzt, um auf der Anlageseite höhere Risiken in Kauf zu nehmen. Diese müsste man aber eingehen, wenn man versucht, die von den Kunden erwarteten Erträge zu erwirtschaften“, so von Bomhard. Deshalb konzentriere man sich jetzt auf die Marke Ergo, die Victoria Leben nehme kein Neugeschäft mehr an. Abwickeln will der Munich-Re-Chef die Victoria allerdings vorerst nicht. „Das ist eine befristete Stilllegung. Sie können es auch Winterschlaf nennen.“