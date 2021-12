Muhyddin Suleiman Ex-MLP-Chef fängt bei Performance IMC Vermögensverwaltung an

Muhyddin Suleiman ist neuer Vorstand der Performance IMC Vermögensverwaltung aus Mannheim. Suleiman war bis März vergangenen Jahres als Vertriebsvorstand der MLP und der MLP Finanzdienstleistungen tätig. Außerdem war er für die Beratungsunternehmen Feri und ZSH im Konzern mitverantwortlich.

Suleiman stieg 1993 als Berater beim MLP ein. 2000 wurde er in den Vorstand der MLP Vermögensverwaltung berufen. 2004 folgte die Ernennung zum Vorstand von MLP Finanzdienstleistungen. 2007 rückte Suleiman in den Gesamtvorstand von MLP auf und war hier sowie in der MLP Finanzdienstleistungen für die Bereiche Vertrieb und Marketing verantwortlich

MLP hat Suleimans Position nach seinem Weggang im März 2014 nicht neu besetzt.