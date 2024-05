In den vergangenen Jahren waren Stiftungen dazu veranlasst, ihre Anlagestrategien neu zu evaluieren. Grund dafür waren unter anderem die Vielzahl an Anlagemöglichkeiten sowie die anhaltend niedrigen Zinsen. Kein Wunder also, dass ein Großteil der Fonds 2022 tief im Minus abschließen mussten.

Doch Stiftungsgeldanlagen sind als langfristige Investments gedacht und bieten daher Zukunftsperspektiven. So auch der EB – Sustainable Multi Asset Invest (EB-SMAI), der von der unabhängigen Redaktion des Fachmagazins RenditeWerk als „Stiftungsfonds des Jahres 2023“ ausgezeichnet wurde. Das Team um Elmar Peine und Michael Haas beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Bewertung und Darstellung von Kapitalanlagen für Stiftungen und NGOs und kürt jährlich geeignete Investmentfonds.

Der gemanagte Fonds hat sich 2022 in seiner Kategorie hervorragend geschlagen. Das liegt unter anderem daran, dass er sich seit dem Auflagejahr 2012 von einem klassischen Mischfonds zu einem modernen Multi-Asset-Fonds weiterentwickelte. Dazu zählt auch die Erweiterung der Länder und Anlageklassen. Während sich anfangs noch auf Europa sowie Renten und Aktien konzentriert wurde, gehören heute auch die Schwellenländer sowie für das OGAW-Sondervermögen erwerbbare Vermögensgegenstände, Investitionen in Alternative Anlagen wie Private Equity, Wandelanleihen oder Edelmetalle wie Gold dazu. Auf diese Weise kann flexibler reagiert und regionale sowie sektorale Unterschiede besser genutzt werden, was dazu beigetragen hat, dass auf die Herausforderungen an den Finanzmärkten des letzten Jahrzehnts gegengesteuert werden konnte.

Ein „hellgrüner“ Mischfonds

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Der EB-SMAI gehört als Artikel 8 klassifizierter Fonds zu den „hellgrünen“ Fonds. Das bedeutet, dass ökologische beziehungsweise soziale Aspekte bei der Auswahl der Anlageinstrumente berücksichtigt werden, wobei die ethischen Prinzipien der Evangelischen Bank und die Nachhaltigkeitsziele der UN als Orientierung gelten. Durch die Investition in nachhaltige und gut geführte Unternehmen kann das Risiko im Portfolio gesenkt werden. Der Fokus auf Nachhaltigkeit wurde mit vier Morningstar Globes (von fünf möglichen) bewertet. Morningstar bewertete auch die Rendite des EB-SMAI mit der Spitzennote (5 Sterne) im Verhältnis zum eingegangenen Risiko über 3, 5 und 10 Jahre. Auch die Rating-Agentur Scope erkannte die Leistung des Fonds an – sie zeichneten ihn über drei Jahre mit der Note A /sehr gut aus. Damit steht der Multi-Asset Fonds auf Rang 3 (von 338 im Fondsuniversum Deutschland).

Diese Anerkennungen verdeutlichen, dass die Entscheidungen des Fonds-Managements dazu beigetragen haben, dass der EB – Sustainable Multi Asset Invest eine immer bessere Performance erzielen konnte. „Ein defensiver, nachhaltigkeitsorientierter Multi-Asset-Fonds, der sich in der jüngsten Krisenphase hervorragend geschlagen hat und dem wir zutrauen, dies in den nächsten Jahren weiter zu bestätigen“, so RenditeWerk. Neben den Auszeichnungen von Rating-Agenturen wie Scope und Morningstar ist die Auszeichnung „Stiftungsfonds des Jahres 2023“ durch die Redaktion von RenditeWerk eine schöne Bestätigung, dass der Fonds auch für Stiftungen ein geeignetes und ausgewogenes Investment darstellt.

Nachhaltigkeit als fester Bestandteil des Investment-Prozesses

Die EB – Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM), deren Spezialprofil nicht nur in der erfolgreichen Vermögensanlage, sondern vor allem in der erfolgreichen Integration von ökonomischen und ESG-Faktoren liegt, hat diese Herangehensweise fest in ihre Investment-Prozesse integriert. Ein weiterer Aktienfonds erzielt beispielsweise seit mehr als 30 Jahren eine Rendite, die ökonomischen, ökologischen und sozialen Gesichtspunkten Rechnung trägt. Als Vermögensverwalter der Evangelischen Bank bietet die EB-SIM ihren Investoren ausschließlich nachhaltige Investitionen in Aktien-, Anleihen- und Multi-Asset-Fonds sowie in Direktanlagen in erneuerbaren Energien (Real Assets).

Disclaimer

Die Angaben dienen ausschließlich Marketing- und Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilpreise. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zum Fonds. Verkaufsunterlagen zu allen Fonds der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler, der zuständigen Verwahrstelle / Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.com erhältlich. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte. Zudem weisen wir darauf hin, dass Universal-Investment bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.

Bei einer Anlage in einen Fonds handelt es sich um eine risikobehaftete Anlage, so dass die Anleger des Fonds einen Wertverlust bis zu einem Betrag erleiden können, der einem Totalverlust des gesamten in die Anteile an dem Fonds investierten Kapitals entspricht. Dementsprechend sollten potenzielle Anleger über eine angemessene und ausreichende Liquidität verfügen, um einen Totalverlust ihrer Anlage in den Fonds wirtschaftlich tragen zu können. Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, sollte der Anleger auch die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte hinsichtlich der Merkmale oder Ziele des beworbenen Fonds, wie sie im Verkaufsprospekt dargestellt sind, berücksichtigen. Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsaspekten des EB - Sustainable Multi Asset Invest können dem Webdokument entnommen werden. Dieses finden Sie unter https://fondsfinder.universal-investment.com/de/DE/Funds/DE000A1JUU95/downloads.