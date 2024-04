Teilen

ETF der Woche Portfolio-ETFs: Die Vor- und Nachteile des Komplettpakets für Faule

Durch den Zinsanstieg sind Anleihen auch für Privatanleger wieder deutlich attraktiver geworden. Aber wie integriert man die festverzinslichen Wertpapiere am besten in sein Depot? Eine einfache Lösung sind sogenannte Portfolio-ETFs. Was sie für Anleger so bequem macht und welche Vor- und Nachteile es gibt, erfährst du hier.

Zwei Anlageberaterinnen stellen für einen Investor einen Korb voller Wertpapiere zusammen: Mit Portfolio-ETFs können Anleger auf einen Schlag nicht nur in Aktien, sondern auch in Anleihen und weitere Asset-Klassen investieren.

© Christin Jahns mit Canva-KI

Wie hat dir der Artikel gefallen? Danke für deine Bewertung Leser bewerteten diesen Artikel durchschnittlich mit 0 Sternen