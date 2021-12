Multi-Asset-Fonds Mit diesen neuen Mischfonds-Produkten will die Branche konservative Anleger erreichen

Peter Harrison weiß zu überraschen. Dass Fondsstrategen plakative Vergleiche aus der Welt des Sports bemühen, um ihr Produkt ins rechte Licht zu rücken, ist nichts Ungewöhnliches. Aber ausgerechnet Automobile? Und so blickt das Publikum auf, als der Investmentchef des britischen Vermögensverwalters Schroders vor Medienvertretern in London Fondsmanager und ihre Produkte als Piloten mehr oder weniger heißer Öfen darstellt. „Die Konstruktion des Automobils gibt die Anlagemöglichkeiten vor. Die Fahrer haben die Aufgabe, damit das bestmögliche Ergebnis zu erzielen“, erläutert Harrison, der mit dem Vergleich auch eine Lanze für aktives Management und eine breite Produktpalette brechen will.Im Scheinwerferlicht der Showrooms stehen momentan aber auch bei Schroders keine flotten Sportwagen mit Aktien-Antrieb. Schwere Renten-Straßenkreuzer – wie noch vor einigen Jahren – sucht man dort ebenfalls vergebens. Die Branche setzt stattdessen ganz auf Modelle, die mehrere Anlageklassen zugleich nutzen. So wie der Schroder ISF Global Multi Asset Income (WKN: A1J VA9), der sich als wahrer Verkaufsschlager entpuppt: Obwohl erst vor dreieinhalb Jahren aufgelegt, ist er bereits 5,2 Milliarden Euro schwer. Die Multi-Asset-Idee überzeugt insbesondere risikoscheue Investoren: Sie vertrauen darauf, dass sich die Wertentwicklung der unterschiedlichen Anlageklassen im Portfolio mehr oder weniger angleicht und ihr Fonds dadurch auch in turbulenten Börsenphasen ruhig auf der Straße beziehungsweise im Depot liegt. Was in der Praxis nicht immer funktioniert, wie der Sommer 2015 gezeigt hat: Damals verzeichneten Aktien, Renten und auch alternative Anlagen wie Gold oder Rohstoffe gleichermaßen Verluste und ließen so manchen Favoriten ins Schleudern geraten.So auch den FvS Multiple Opportunities (A0M430) des Kölner Vermögensverwalters Flossbach von Storch. Fondsmanager Bert Flossbach kann zwar auf Sicht von fünf Jahren eine Wertsteigerung von 64 Prozent vorweisen. In der Spitze verlor sein Fonds jedoch 2015 mehr als 12 Prozent an Wert, allein im August ging es um knapp 5 Prozent nach unten. Immerhin, mittlerweile hat sich der Anteilswert wieder gut erholt.