Metzler Asset Management Multi-Asset: Mit Weitblick zum Anlageerfolg

Multi-Asset-Investoren können gelassen in die Zukunft blicken, denn diese Anlagestrategie bietet die Möglichkeit, flexibel auf das herausfordernde Marktumfeld zu reagieren. Nach dem starken Zinsanstieg seit Mitte 2021 haben sich die Voraussetzungen für Multi-Asset-Strategien deutlich verbessert, um Vermögen optimal zu diversifizieren.

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Aufgrund der Notenbankpolitik der vergangenen Monate und der damit eingeleiteten Zinswende rückten Multi-Asset-Lösungen etwas in den Hintergrund, da viele Anleger ihr Vermögen in Anleiheprodukte investiert haben. Mittlerweile dürfte der Zinsgipfel aber erreicht sein, und die Portfolios werden wieder breiter aufgestellt. Gemischte Portfolios bieten nun eine gute Möglichkeit, ihr Diversifikationspotenzial voll auszuschöpfen.

Metzlers Multi-Asset-Strategie: Eine zukunftssichere Ausrichtung

Die Multi-Asset-Strategie von Metzler ist gut für die Zukunft aufgestellt. Davon ist Uwe Sundermeier, Co-Head Asset Allocation & Fixed Income, überzeugt: „Wir verfolgen einen aktiven und fundamental ausgerichteten Ansatz, der möglichst passgenau auf die Anlageziele unserer Kunden zugeschnitten ist und sich in der Vergangenheit bewährt hat. Dabei setzt Metzler neben liquiden Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und Kasse auch auf Sachwerte wie Gold und Immobilien“.

Ein erfahrenes Expertenteam analysiert kontinuierlich die globalen Märkte und passt die Portfolios entsprechend an. Die Strategie kombiniert auf einzigartige Weise fundamentales Research mit eigens entwickelten Systematiken („Quantamentals“). Darüber hinaus legt Metzler großen Wert auf eine langfristige Perspektive und berücksichtigt bei der Auswahl der Investments konsequent nachhaltige Aspekte.

Die Multi-Asset-Strategie zielt darauf ab, langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei spielt auch die Auswahl der Investmentthemen und die Einzeltitelselektion eine wesentliche Rolle. Nicolai Austein, Portfoliomanager der Multi-Asset-Strategie, zur Titelauswahl im Portfolio: „Wir konzentrieren uns auf Geschäftsfelder, die aktuell und auch in Zukunft profitabel erscheinen, und analysieren das Potenzial der jeweiligen Unternehmen. Dabei berücksichtigen wir Trends wie die Digitalisierung der Produktion, nachhaltige Energieerzeugung und künstliche Intelligenz. Unternehmen, die von diesen Trends profitieren, werden gezielt ausgewählt. Regional sind die Vorreiter häufig in den USA zu finden.“

Aktien weiterhin wichtig für den Anlageerfolg

Wie ist das Metzler-Multi-Asset-Portfolio für die Zukunft aufgestellt? Für den langfristigen Anlageerfolg führt kein Weg an einer signifikanten Aktienquote vorbei. Aktien im Portfolio pauschal zu reduzieren, weil Anleihen attraktiver geworden sind, greift für Metzler zu kurz.

Mit Blick in die Zukunft und unter der Annahme, dass der Zinsgipfel erreicht ist, könnten auch Staatsanleihen mit längeren Laufzeiten wieder attraktiv werden. Bei Unternehmensanleihen setzt Metzler den Fokus auf Qualität und bevorzugt Investmentgrade-Anleihen.

Für Metzler bilden eine langfristige Ausrichtung und eine unabhängige Meinungsbildung den Schlüssel zum Anlageerfolg.

Nähere Informationen zu den genannten Multi-Asset-Strategien erhalten Sie bei Metzler Asset Management: www.metzler.com/multi-asset

Bei Fragen zur Multi-Asset-Strategie von Metzler sprechen Sie uns gerne an: Alexander Damm, Head of Wholesale, Product Development & Strategy, +49 69 2104-1535, [email protected]

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Stand: November 2023. Diese Information richtet sich nicht an Privatanleger. Die Metzler Asset Management GmbH übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen. Weitere Informationen entnehmen Sie unseren rechtlichen Hinweisen www.metzler.com/disclaimer-mam.