Wer heute erfolgreich investieren will, braucht mehr als nur Aktien und Anleihen. Denn diese Kombination klassischer Mischfonds funktioniert im Umfeld volatiler Märkte immer schlechter. Alternative Investments bringen als Beimischung Stabilität, Diversifikation und neue Renditechancen ins Portfolio.

Lange galt die Aufteilung zwischen Aktien und Anleihen als bewährte Strategie: Aktien versprachen Wachstum, Anleihen Stabilität. Doch geopolitische Krisen, Inflation und steigende Zinsen stellen dieses Modell zunehmend infrage. 2022 etwa verloren beide Anlageklassen gleichzeitig an Wert – ein Zeichen dafür, dass die klassische Balance als Risikopuffer oft nicht mehr funktioniert.

Umso wichtiger ist es, Portfolios noch breiter aufzustellen. Alternative Investments wie Immobilien, Infrastruktur, Rohstoffe oder Private Equity leisten hier einen entscheidenden Beitrag.

Sie eröffnen neue, überwiegend unabhängige Renditequellen und senken dadurch die Risiken des Gesamtportfolios. Viele der alternativen Anlagen entwickeln sich entgegengesetzt zu Aktienmärkten und wirken so stabilisierend, wenn die Börsen schwächeln. Gerade Sachwerte spielen in Zeiten hoher Inflation ihre Stärken aus: Infrastrukturprojekte im Bereich erneuerbarer Energien erzielen stabile Einnahmen aus vorhersehbaren Stromverkäufen oder Nutzungsentgelten. Rohstoffe wie Gold oder Kupfer schützen vor Kaufkraftverlust und ergänzen klassische Anlagen sinnvoll. Auch Private Equity kann durch Beteiligungen an innovativen Unternehmen neue Renditechancen eröffnen.

EB-SIM setzt auf moderne Multi-Asset-Konzepte

Die EB-Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM) integriert diese Prinzipien konsequent in ihre Fondsstrategien. Mit dem EB – Multi-Asset Conservative und dem EB – Multi-Asset Opportunities bietet sie zwei Ansätze, die alternatives Kapital gezielt einsetzen. Während der EB – Multi-Asset Conservative auf Kapitalerhalt und stabile Erträge zielt, nutzt der EB – Multi-Asset Opportunities das gesamte Anlageuniversum, um zusätzliche Chancen zu erschließen – stets unter Berücksichtigung nachhaltiger ESG-Kriterien. Beide Strategien basieren auf einem aktiven Managementansatz, der Marktentwicklungen laufend analysiert und das Portfolio flexibel anpasst.

Chancen früh erkennen und Risiken steuern – darauf setzt die EB-SIM mit ihrer Erfahrung im nachhaltigen Asset Management und einem Team, das Finanz- und Nachhaltigkeitskompetenz vereint. Das Ergebnis: stabile, breit gestreute Portfolios, die Ertragschancen, Risikokontrolle und Nachhaltigkeit verbinden. Entscheidend dabei sind Alternatives – sie bringen mehr Diversifikation, Stabilität und langfristiges Wachstum.

Mehr zu den Multi-Asset-Fonds der EB-SIM erfahren Sie online unter www.eb-sim.de

Rechtliche Hinweise:

Dieses Dokument ist eine Marketingmitteilung und dient ausschließlich Marketing- und Informationszwecken. Die Angaben beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dies keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen darstellt. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, und -soweit veröffentlicht- der letzte Jahres- und Halbjahresbericht) des der in der Marketingmitteilung beworbenen Fonds getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen bzw. Anlagebedingungen enthalten. Die Verkaufsunterlagen werden ab dem Auflagedatum bei der Verwahrstelle Evangelische Bank eG (Ständeplatz 19, 34117 Kassel), der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH (Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main) und dem Vertriebspartner EB-Sustainable Investment Management GmbH (Ständeplatz 19, 34117 Kassel) in deutscher Sprache zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsunterlagen sind zudem im Internet unter www.universal-investment.com und www.eb-sim.de abrufbar. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung wieder. Die in dem Dokument zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Weder die Kapitalverwaltungsgesellschaft noch deren Kooperationspartner übernehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieses Dokuments oder dessen Inhalts. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte. Zudem weisen wir darauf hin, dass die Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.