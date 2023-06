Multi-Asset-Stratege Jakob Tanzmeister „Es winken Erträge wie seit über 10 Jahren nicht mehr“

DAS INVESTMENT: Herr Tanzmeister, Sie raten Anlegern, Multi-Asset-Fonds wieder verstärkt ins Visier zu nehmen?

Jakob Tanzmeister: Mit Blick in den Rückspiegel muss man zunächst einmal vorwegschicken, dass 2022 für sehr viele gemischte Strategien ein Jahr zum Vergessen war. Das lag weniger an dem Aktien-Bärenmarkt, sondern vielmehr an den zeitgleichen Einschlägen bei Anleihekursen als Folge der Zinswende. Unter dem Strich hatten wir das schwächste Jahr für Bonds seit 1994. Staatsanleihen haben nominell sogar die größten Verluste ihrer Geschichte hinnehmen müssen. Das machte es sehr schwer, ein Portfolio zu konstruieren und die Risiken hinreichend zu diversifizieren.

Der dramatische Crash hat etwa beim Anleiheindex Global Aggregate Bond im Vorjahr für ein Minus von rund 13 Prozent gesorgt. Und diese Messlatte listet ausschließlich solide Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment Grade. Den parallelen Absturz des Aktienmarkts, der Weltaktienindex MSCI World etwa ging knapp 20 Prozent in die Knie, gab es seit dem Start des Bond-Index 1990 noch nie. Ganz im Gegenteil resultierten die Qualitätsanleihen bislang in den negativen Aktienjahren im Schnitt mit einem Plus von 6,8 Prozent.

Und was macht Sie jetzt zuversichtlich?

Tanzmeister: Bei einer Ausgangslage wie nach dem schwierigen Vorjahr hilft es, sich als Investor in Erinnerung zu rufen, dass schlechte Jahre gut für den Ausblick sind und da sollte dieses keine Ausnahme sein. So haben Investment-Grade-Anleihen beispielsweise in diesem Jahr den mit Abstand besten Januar aller Zeiten verzeichnet. Wir können auch feststellen, dass die Korrelationen zwischen Anleihen und Aktien bereits sinken. Und das ist ein schöner Start für Multi-Asset-Investoren.

Was könnte der Party noch im Weg stehen?

Tanzmeister: Wir sollten selbstverständlich weiterhin die zahlreichen Risiken im Blick behalten. Dazu zählen der drohende Konjunkturabschwung, geopolitische Auseinandersetzungen und eine hartnäckige Inflation. Einige dieser Sorgen sollten allerdings bereits eingepreist sein. Und so können dramatische Verwerfungen wie im Vorjahr zu besonders guten Chancen führen.

An welche Chancen denken Sie zuvorderst?

Tanzmeister: Die sehen wir trotz aller genannten Risiken zum Teil auf dem Aktienmarkt aber auch bei Anleihen. Der Ausblick mag teilweise getrübt sein; selbst ohne eine Rezession dürften wir es eher mit einem unterdurchschnittlichen Wachstum weltweit zu tun haben. Daher muss unser Fokus auf Branchen mit stabilen Gewinnmargen liegen, da dort die Erträge selbst einem schwierigen Umfeld standhalten.

Typischerweise gilt dies für klassische Dividendenzahler, die zwar nicht die Wachstumsfantasie vieler Technologie-Unternehmen bieten können, Income-Investoren dafür aber verlässliche Erträge und Ausschüttungen bieten. Bei Anleihen sind aktuell wieder sehr attraktive Renditen zu haben. Aber insbesondere die zurückgewonnenen Diversifikationseigenschaften bei Bonds stimmen uns zuversichtlich.

Das heißt konkret?

Tanzmeister: Dividendentitel haben letztes Jahr im Schnitt 10 Prozentpunkte besser abgeschnitten als der breite Markt und sogar 20 Prozentpunkte besser als Wachstumstitel. Und dieser Teil des Aktienmarkts schneidet in einem inflationären Umfeld für gewöhnlich zudem besser ab. Unsere aktuelle Positionierung ist so ausgerichtet, dass wir zyklische Risiken reduzieren. Aktien gewichten wir also eher auf einem durchschnittlichen Niveau von rund 38 Prozent und nutzen stattessen mehr defensive Anleihen, leicht höhere Cash-Bestände und mehr Investment-Grade-Titel im Portfolio.

Trotz dieser ausgewogenen Allokation liegt die laufende Verzinsung im Portfolio auf einem Zehnjahreshoch. Das ist der Neubewertung an den Märkten geschuldet, Aktienkurse sind nach unten gerutscht und Anleiherenditen in die Höhe geschnellt. Wir sind überzeugt, dass auch die langfristigen Renditen-Aussichten für die kommenden zehn Jahre so gut sind wie seit einer Dekade nicht mehr.

Wie hoch fällt die Rendite der Portfoliotitel etwa in Ihrem 18,4 Milliarden Euro schweren Multi-Asset-Flaggschiffs JP Morgen Global Income Fund inzwischen aus?

Tanzmeister: Wir reden von mehr als 6 Prozent, im Vergleich zum einem 10-jährigen Durchschnitt von knapp unter 5 Prozent. Über der 6-Prozent-Marke waren wir zuletzt während der Euro-Schuldenkrise vor mehr als einem Jahrzehnt.

Und über welche Wertzuwächse können sich infolgedessen die Anteilseigner freuen?

Tanzmeister: Die lange Historie unseres im Dezember 2008 gestarteten JP Morgan Global Income Fund zeigt, dass eine laufende Verzinsung von mehr als 6 Prozent im Portfolio in den zwölf Monaten danach eine Wertentwicklung von im Schnitt 13 Prozent zur Folge hatte. Außerdem bringt das Kombinieren unterschiedlicher Anlageklassen der Zinswende nun wieder eine Risiko-Diversifikation. Das bedeutet, Anleger erhalten bei gleichem Risiko mehr Ertrag oder erzielen den gleichen Ertrag mit weniger Risiko. Es war wie beschrieben ein schmerzhafter Weg mit dramatischen Verlusten im Vorjahr, aber nun kann die vielgescholtene Asset-Klasse Anleihen wieder ihren Beitrag leisten, Risiken zu streuen.

Über das weitere Vorgehen der Notenbanker scheiden sich die Geister. Welchen Effekt hätten die unterschiedlichen Szenarien auf das Portfolio?

Tanzmeister: Wenn man den Blick rein auf die laufende Verzinsung und Duration der Anleihen richtet, würden im Fall gleichbleibender Zinsen die Anleihen im Fonds 8 Prozent Rendite liefern. Sollte die Konjunktur abkühlen und die Zinsen daraufhin um 1 Prozentpunkt sinken, resultieren 13 Prozent. Selbst im umgekehrten Fall bleiben 2 Prozent Plus, erst eine Zinserhöhung um 2 Prozentpunkte drückt die Anleihen-Investments auf ein Minus von 4 Prozent. Natürlich können noch weiter Faktoren die Wertentwicklung beeinflussen, aber die Performance-Asymmetrie dieser Anlageklasse ist wieder zurück.

Wir sehen Anleihen damit aber nicht nur als den großen Ertragsbringer, sondern vielmehr auch als gute Diversifikationsquelle. Die Losung „There is no alternative“, kurz Tina, kann als Argument für den ausschließlichen Fokus auf Aktien in die Geschichtsbücher. Die Kombination aus Aktien und Anleihen ergibt stattdessen Sinn, insbesondere da beide Anlageklassen wieder auf Augenhöhe sind. Die Rendite von Unternehmensanleihen bis Fälligkeit entspricht der Gewinnrendite auf dem Aktienmarkt. Mit US-Hochzins-Anleihen etwa sind sogar 8,1 Prozent Rendite auf Endfälligkeit drin.

Zu denen Sie aber Abstand halten?

Tanzmeister: Ja, bei den Hochzins-Anleihen halten wir uns noch ein bisserl zurück, aber auch dort sollten wir durch die hohe laufende Verzinsung bald hinreichende Sicherheitspolster haben. Nichtsdestotrotz ist dies für uns eine wichtige Anlageklasse mit rund 30 Prozent im Global Income Fund. Es gibt die historische Spread-Grenze bei 6 Prozent, ab der der nachfolgende Gesamtertrag über zwölf Monate seit den 1980er Jahren immer positiv und meist zweistellig ausfiel.

Der laufende Ertrag überwiegt dann mögliche Kursschwankungen. Noch sind wir dort aber nicht ganz angekommen, sondern müssen uns die Chancen bei jedem einzelnen Emittenten genau anschauen. Sollten die Spreads auf 6 Prozent und mehr zulegen, lehne ich mich auch angesichts des Konjunkturausblicks soweit aus dem Fenster, von einer wirklich großen Kaufgelegenheit bei Hochzinstiteln zu sprechen.

Warum wachsen die Spreads bislang nicht über diese Marke?

Tanzmeister: Das liegt an der Finanzsituation derjenigen Emittenten, die für uns als Income-Investoren interessant sind, weil sie über solidere Bilanzen verfügen , als im aktuellen Konjunkturumfeld zu erwarten wäre. Denn die Corona-Pandemie hat zu einer gründlichen Bereinigung an den Kreditmärkten geführt. Das heißt, schwache Unternehmen mussten damals umschulden, restrukturieren oder gingen pleite, wie das halt in einer Rezession passiert. Diese Krise startete vor gerade einmal drei Jahren – das ist vergleichsweise kurz für einen Konjunkturzyklus.

So ist die Bonität aktuell deutlich höher, als kurz vor einer Rezession üblich. Konkret haben knapp die Hälfte der Emittenten die höchste Bonität unterhalb Investment Grade, nämlich „BB“. Langfristig liegt der Anteil bei 30 Prozent. In den kommenden zwei Jahren gibt es zudem nur einen geringen Finanzierungsbedarf. Das ist der typischen Laufzeit dieser Emissionen geschuldet, die normalerweise fünf Jahre beträgt. Viele haben das langjährige Niedrigzinsumfeld auch genutzt, um ihre Schulden günstig zu refinanzieren.

Wie schätzen Sie die Entwicklung der Währungen ein?

Tanzmeister: Der Dollar wertet seit zwölf Jahren auf – das ist die längste Phase seit Anfang der 1980er Jahre und zudem einer der stärksten. Die Dollar-Bewertung liegt so hoch wie seit 1985 nicht mehr. Wir haben uns beim Global Income Fund insofern festgelegt, als dass wir die Währungsrisiken größtenteils absichern. So müssen die ertragsorientierten Anleger weniger Währungsschwankungen aushalten, zumal Währungen keine Ertragskomponente bieten. Zugegebenermaßen können sie allerdings auch nicht an einer Dollar-Aufwertung teilhaben.

Grundsätzlich ist zu überlegen, wie sich der US-Dollar im nächsten Zyklus entwickeln könnte. Wir sind der Meinung, dass der Dollar langfristig drastisch überbewertet ist. Der Internationale Währungsfonds hat ähnliche Prognosen. Dies macht die Absicherung für Euro-Investoren sinnvoll und bietet beispielsweise für Schwellenländer, denen ein schwacher Dollar hilft, eine erfreuliche Aussicht. Wir haben die Emerging Markets in unseren Multi-Asset Portfolios daher etwas aufgestockt. Dazu unterstützt noch die wirtschaftliche Wiederöffnung Chinas.

Die Inflation gibt Ihnen auch Anhaltspunkte für die richtigen Investments?

Tanzmeister: Ja, wobei die große Diskussion ist, ob die Inflation bereits auf einem nachhaltigen Rückzug ist. Dann gilt es rechtzeitig zyklische Positionen wie Aktien und Unternehmensanleihen wieder aufzubauen. Auch die Wertentwicklung von Staatsanleihen ist in dieser Inflationsphase am stärksten. Weiterhin sollten sich Immobilienaktien (REITs) dann besser als Immobilien oder andere Sachwerte entwickeln.

Über den Interviewten:

Jakob Tanzmeister ist Spezialist für Multi-Asset-Investments bei JP Morgan Asset Management.