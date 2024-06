Vorteile im Überblick 5 Gründe für Multi-Asset-Fonds und -ETFs

Traditionell steigen Anleihen im Wert, wenn die Kurse an den Aktienmärkten deutlich oder über einen längeren Zeitraum hinweg fallen. Multi-Asset-Strategien nutzen diese negative Renditekorrelation und sollen auf diese Weise eine langfristig beständigere Wertentwicklung erzielen. Welche Vorteile Multi-Asset-Strategien Anlegern noch bieten, erläutert Mohneet Dhir von Vanguard.

Was ist ein Multi-Asset-Fonds?

Ein Multi-Asset-Fonds oder -ETF investiert in verschiedene Anlageinstrumente. Traditionell bestehen Multi-Asset-Portfolios aus Aktien und Anleihen, deren genaue Gewichtung von der Strategie des jeweiligen Fonds abhängt. Strategien mit höherem Aktienanteil erzielen tendenziell höhere Renditen, sind jedoch kurzfristig volatiler. Die verschiedenen Gewichtungen von Aktien und Anleihen sind auf die Wünsche und Ziele unterschiedlicher Anlegerprofile abgestimmt, die sich beispielsweise in ihrem Risikoprofil oder in ihrem Anlagehorizont voneinander unterscheiden können.

5 Gründe für Multi-Asset-Fonds

1. Investmentkompetenz

Die Strukturierung eines global diversifizierten Portfolios ist wahrscheinlich der wichtigste Teil des Anlageprozesses. Ohne die Ressourcen und die Skalenvorteile eines globalen Fondsmanagers kann man leicht Überlappungen zwischen einzelnen Anlageinstrumenten übersehen, die zu einer Über- oder Untergewichtung bestimmter Regionen, Sektoren oder sogar einzelner Unternehmen führen können.

Mit einer „schlüsselfertigen“ Multi-Asset-Lösung können Anleger die Erfahrung und Kompetenz eines Fondsmanagers nutzen sowie Verzerrungen und Ineffizienzen mit diversifizierten Portfolios minimieren.

2. Allwetter-Portfolios

Sorgfältig strukturierte und global diversifizierte Multi-Asset-Portfolios sind darauf ausgelegt, unter unterschiedlichen Konjunktur- und Marktbedingungen gute Ergebnisse zu erzielen. Das bedeutet nicht, dass Multi-Asset-Portfolios immer nur Gewinne erzielen, sondern dass sie dank einer adäquaten Streuung des Anlagevermögens auf die globalen Aktien- und Anleihemärkte langfristig beständigere Renditen erzielen können als konzentrierte Portfolios.

3. Kosteneffizienz

Die Strukturierung eines global diversifizierten Portfolios aus Aktien und Anleihen kann kostspielig sein. Untersuchungen von Vanguard zeigen, dass Anleger mit kosteneffizienten Fonds und ETFs größere Erfolgschancen haben als mit hochpreisigen Anlageprodukten. Mit kosteneffizienten, diversifizierten Multi-Asset-Fonds können sie ihr Portfolio in einem Maße diversifizieren, wie es mit einzelnen Fonds nur zu sehr viel höheren Kosten möglich wäre. Denn: Anleger zahlen nur eine Gebühr und nicht mehrere Gebühren, die bei einer Investition in alle einzelnen Basis-ETFs anfallen würden.

4. Zeitgewinn

In der Anlageberatung können Multi-Asset-ETFs Zeit einsparen, weil Berater sich nicht mehr um die Auswahl einzelner Fonds oder die Verwaltung von Kundenportfolios und die damit verbundenen administrativen Aufgaben kümmern müssen.

Zu den Aufgaben, die Multi-Asset-Manager übernehmen, gehört unter anderem das Rebalancing: Je nach Asset-Allokation-Strategie werden die Kundenportfolios in der Regel entweder auf eine festgelegte Aktien-/Anleihe-Allokation zurückgesetzt oder auf eine Allokation, die dem Ziel des Fonds entspricht, zum Beispiel eine bestimmte Rendite. Berater müssen sich also nicht selbst um das Rebalancing kümmern und ihre Portfolios „manuell“ zurücksetzen, was nicht nur aufwändig, sondern auch komplex sein kann, wenn sie für jede Veränderung erst die Erlaubnis jeder Kundin und jedes Kunden einholen müssen.

Auch die einfache Auswahl der geeigneten Multi-Asset-Lösung spart Zeit: Die meisten Multi-Asset-Manager bieten mehrere Portfolios mit unterschiedlichem Risiko-/Renditeprofil an, die sich in der Regel in ihrer Aktien-/Anleihe-Gewichtung voneinander unterscheiden.

5. Zuversicht

Ein Fondsmanager mit globaler Präsenz, einem großen Team erfahrener Spezialisten und einer soliden Erfolgsbilanz in der Umsetzung effektiver Multi-Asset-Strategien kann Anlegern die Gewissheit vermitteln, dass ihr Geld in guten Händen liegt. Dadurch lösen sich die Risiken nicht auf, die mit einer Anlage in die globalen Aktien- und Anleihemärkte verbunden sind, denn immer gilt: Der Wert einer Anlage und die daraus erzielten Erträge können fallen oder steigen, und Gewinne sind niemals garantiert.

Und schließlich sind Risiken ein Grund, warum Multi-Asset-Manager oft große Teams von Spezialisten mit der laufenden Verwaltung von Multi-Asset-Portfolios betrauen. Doch ein Multi-Asset-ETF, der von einem erfahrenen und kompetenten Team verwaltet wird, kann Beratern und Kundinnen trotz Komplexität und Risiken ein gewisses Maß an Sicherheit geben.

Mohneet Dhir ist Head of Multi-Asset Product Specialism bei Vanguard.